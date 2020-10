Dvaadvacetiletý odchovanec Plzně, který před čtyřmi roky odešel do juniorské americké soutěže USHL a před odchodem do zámoří stihl několik zápasů za áčko Škodovky, navíc vstřelil vítězný gól Západočechů. Plzeň vyhrála 7:3 a dvoutýdenní vynucenou přestávku vyhlášenou vládou kvůli šíření koronaviru stráví na prvním místě extraligové tabulky.

Suchý vyzdvihl práci spoluhráčů, kteří mu góly připravili. „Měl jsem štěstí, že poprvé mi to trefilo do hokejky a podruhé mi Vojta Budík krásně nahrál, takže jsem neměl moc práce dostat puk do branky,“ popsal Filip Suchý.

Obě branky vstřelil ve druhé třetině. Tu vítěznou dokonce v oslabení. „Pokladník se zatím neozval, ale vím, že levné to nebude,“ tušil Suchý.

K hattricku byl prý daleko. „Šanci na třetí gól jsem neměl. O to bych to ale měl dražší. Pokud by se mi hattrick povedl, byl bych samozřejmě rád, ale hlavně, že jsme vyhráli,“ řekl plzeňský útočník subtilní postavy se 173 centimetry a 76 kilogramy, který se přes švédské Västerviks a Chomutov vrátil ze zámoří do Plzně.

Škodovka vedla v Brně 3:0, třetí branku dával zkraje druhé třetiny právě Filip Suchý. Kometa ovšem snížila na 2:3, ale relativní klid vrátil na plzeňské hokejky opět Suchý gólem v 38. minutě. „První třetinu jsme odehráli velmi slušně. V té druhé nás Brno trochu zatlačilo, ale naštěstí v třetí třetině jsme dali nějaké góly a získali tři body,“ potěšilo Suchého.

Na začátku poslední desetiminutovky zvyšoval na 5:2 Filip Přikryl. Necelé čtyři minuty před koncem utkání Klepiš snížil, ale vzápětí Milan Gulaš zvýšil a čtyři vteřiny před závěrečnou sirénou vstřelil gól na 7:3 Tomáš Mertl. „Říkali jsme si, že nesmíme opakovat výpadky, například inkasované branky při vlastní přesilovce. Takže jsme se soustředili na to, aby se to nestalo,“ přiznal Suchý.

Nerozehraná Kometa, která až v pátečním osmém kole proti Plzni odehrála první soutěžní zápas, Škodovce usnadnila jednoznačnou výhru hrubkami a nedůrazem v obraně. „Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání, dobrý pohyb, Kometu jsme přehrávali, přišly góly,“ hodnotil trenér Plzně Ladislav Čihák.

Ode dneška má extraligový kolotoč čtrnáctidenní pauzu. „Mrzí nás to, ale my s tím nic neuděláme. O tom rozhodují jiní. Je hezké přečkat přestávku na prvním místě, ale jsme na začátku sezony. Nesmíme se ukolébat, ale pokračovat v tvrdé práci,“ uzavřel Filip Suchý.