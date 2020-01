Čtyřiadvacetiletý útočník totiž donedávna patřil do tábora hokejových Indiánů, rozehrál tu sedmou sezonu. Jenže před pár dny vrhla hráčská výměna Indráka do Vítkovic a dravý forvard zápasovou premiéru v novém týmu absolvoval zrovna v Plzni proti Škodovce.

„Takhle to vyšlo. Návrat to byl speciální, protože v Plzni jsem prožil zatím celou kariéru. Takže se to ve mně pralo, ale po první třetině to ze mne spadlo a začal jsem zase něco hrát,“ svěřoval se Indrák po utkání, které Vítkovice na západě Čech prohráli 4:6.

Při forčekingu mimo jiné poslal k ledu donedávna parťáka Kantnera, naopak u mantinelu inkasoval nepříjemný hit od Bohumila Janka a hlavně se podílel na čtvrtém vítkovickém gólu Jana Schleisse – dalšího exPlzeňáka v dresu Ridery.

Vypsal jste pro nové spoluhráče nějakou prémii, abyste je ještě víc motivoval?

Ne, to jsem nemusel. Všichni víme, o co hrajeme, a ani v Plzni jsme si nevedli špatně. Jen jsme dělali příliš zbytečných faulů a Škodovka to umí potrestat. Co víc k tomu říct, protože při hře pět na pět to nebylo zlé.

Na vyloučení to bylo 6:6, ale vy jste v oslabeních inkasovali čtyři góly a Plzeň jen jeden. Probíral jste s trenéry, na co si dát pozor?

Samozřejmě jsme si to říkali. O excelentní fazóně Milana Gulaše se ví, ale oslabení jsme si nepohlídali. Musíme to hodit za hlavu a pokusit se urvat nějaké body v dalším kole na Spartě.

Jak jste se stihl v novém působišti za těch pár dnů adaptovat?

Bydlím u Šlajsíka (Jana Schleisse), ten mi všechno ukázal. Ale i další kluci z týmu jsou v pohodě, takže v tom problém nebyl.

Ve vítkovickém mužstvu jste po Miroslavu Svobodovi, Davidu Kvasničkovi, Tomáši Kubalíkovi a Janu Schleissovi dalším hráčem, který na Ostravsko přišel z Plzně. Je to znát?

Tak hodně jsem se Šlajsou, s nímž se znám od dorostu. Další kluci mají rodiny nebo si jedou po vlastní ose, takže znát je to možná trochu v kabině.

Zaskočila vás výměna?

Ani ne. V Plzni jsem byl už hodně dlouho a změnu prostředí jsem potřeboval. Moje herní stránka byla jaká byla a teď věřím, že mě to nakopne, budu zase víc vytěžovaný a budu moct hrát normálně hokej.