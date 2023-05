Hokejová Škoda Plzeň hlásí příchod už desáté letní posily a další velký návrat.

Petr Straka se do Plzně vrací po dvou letech. | Foto: archiv Deníku

Krátce po Miroslavu Indrákovi se mateřskému klubu na dva roky upsal útočník Petr Straka, který minulé dvě sezony působil v Litvínově.

Angažování 30letého bojovníka, srdcaře, jen potvrzuje, že v týmu plzeňské Škodovky pro nadcházející ročník extraligy roste silné jádro hráčů, kteří v klubu hokejově vyrůstali.

„Strašně se na to těším. Jsem rád, že jsem dostal šanci vrátit se domů a něco tu odehrát. Většinu kluků z týmu znám, i když z časů, než jsem z Plzně odcházel, jich je už jen pár,“ uvedl Petr Straka, který za Vervu odehrál celkem stovku zápasů a nějaký čas plnil roli kapitána.

Jaké pro vás byly sezony v Litvínově?

Nebyly úplně ideální. Měli jsme slušný tým, jak loni tak teď, ale výsledky tomu neodpovídaly. Příčin byla spousta. Rozhodně to nebylo jen o trenérech, i když za ty dva roky se u týmu vystřídali tři. Soutěž byla dál hodně vyrovnaná, v uplynulé sezoně možná nejvíc za šest let, co jsem se do extraligy vrátil. Asi i nejkvalitnější, rozhodovaly maličkosti a spíš v náš neprospěch. Proto jsme skončili po základní části desátí a v předkole jsme narazili na Třinec, pozdější mistry a asi nejhoršího možného soupeře.

Zvykl jste si za ten čas vracet se domů jako soupeř?

Stále to bylo hodně zvláštní. Člověk chceš pořád vyhrát, to je jasný. Ale plzeňští fanoušci mě i tak vyvolávali jménem, něco neskutečného. Moc si toho vážím a udělám maximum, abych si jejich přízeň zasloužil i dál.

Co od sebe nyní očekáváte?

Jak už jsem zmínil, minulá sezona byla nějaká, příčin bylo víc, ale je to za mnou. Vracím se domů, do klubu, kde se mi vedlo, a chci na to navázat. Očekávám od sebe, že odevzdám maximum pro tým, abychom byli úspěšní a sezona byla delší než ta předchozí.

Říká se, že podruhé do stejné řeky nevstoupíš, ale vás to čeká.

Těším se, ale ještě musím probrat s kluky, zda budu muset přispět do týmové kasy, když jde o druhou obnovenou premiéru. Tu první si dobře pamatuji, protože se mi hodně povedla.

To bylo v září 2017, že?

Ano. Shodou okolností proti Litvínovu, přišlo hodně lidí a vyhráli jsme 5:1. Nastoupil jsem v lajně s další tehdejší posilou Milanem Gulašem a dal jsem dva góly. Neskutečný zážitek, lepší to být nemohlo. Moc rád na to vzpomínám a je mi jasné, že tohle se bude těžko trumfovat.

