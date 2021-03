„Suchoš (Suchý) mi to výborně posunul za obranu, jejich bek zaspal, já to poslal gólmanovi nad lapačku a spadlo to tam,“ vyprávěl na klubovém facebooku Musil, který je po návratu z marodky znovu jedním z tahounů Škodovky.

S Libercem jste sice šli do vedení, ale pak jste dvakrát dotahovali náskok soupeře.

Měli jsme tam velké výpadky v závěru první třetiny i ve druhé části, a takhle by to nešlo. Spíš je třeba navázat na desetiminutovku z úvodu a vůbec na dobré věci, které nás dovedly k vítězství. Už jsme se v tom trošku topili a výhra nám pomůže do dalších zápasů.

Povzbudí i fakt, že přes velký tlak soupeře jste v prodloužení ubránili dvouminutové oslabení?

Bylo to náročné, ale Frodlík (gólman Frodl) si to pohlídal, podržel nás a potom v nájezdech jsme už dominovali. Já měl původně připravené jiné zakončení, ale gólman Kváča to zavřel, tak jsem šel do kličky a vyšlo to.