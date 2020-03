Extraliga byla kvůli šířící se epidemii koronaviru a s ní spojenými restrikcemi přerušena.

Prozatím do 29. března.

Rozhodnutí padlo na středeční schůzce zástupců klubů – účastníků play-off – se svazovým prezidentem Tomášem Králem a ředitelem extraligy Josefem Řezníčkem.

„Datum 29. března je nejpozdějším termínem pro dohrání předkola a zahájení čtvrtfinále. Kluby to takto přijaly. Následoval by zjednodušený herní model,“ uvedl na setkání s novináři Josef Řezníček.

Předkolo by se dohrálo jedním utkáním (hrálo by se tedy jen na dva vítězné zápasy). Po jednodenním volnu by začalo čtvrtfinále ve zkrácené verzi na tři vítězná utkání. Stejným způsobem by pokračovalo i semifinále a finále.

„Jde o to, abychom podle závazků skončili play-off do 29. dubna,“ vysvětloval Řezníček.

Na přerušení soutěže se jednomyslně shodlo všech deset dosud hrajících účastníků play-off.

„V dané situaci jde o rozhodnutí, které přijímáme a akceptujeme. V případě oznámení nových oficiálních zpráv budeme naše fanoušky neprodleně informovat,“ uvedla Lucie Mužíková, tisková mluvčí HC Škoda Plzeň.

Stanovisko přijaté na středeční schůzce musí ještě posvětit výkonný výbor hokejového svazu jako řídící orgán soutěže, ale očekává se, že tak učiní. Další kroky pak budou záležet na situaci okolo koronavirové nákazy.

Pokud by totiž i po 29. březnu platilo nařízení, že na veřejných akcích může být maximálně sto osob, extraliga by se už nerozběhla. A to ani bez diváků v hledišti. Některé kluby totiž nejsou schopné podmínky, tedy méně než sto lidí na zápase, dodržet.

„Proto se došlo k rozhodnutí přerušit soutěž. Může ale nastat nějaká mimořádná situace, například se některý z týmů ocitne v karanténě a budeme muset okamžitě reagovat. V krajním případě i soutěž zrušit,“ upozornil Řezníček – někdejší extraligový obránce a dlouholetý kapitán plzeňské Škody.

Pokud se extraliga nedohraje, bude o možných dopadech rozhodovat výkonný výbor. „Vítěz základní části by nejspíš nebyl vyhlášen jako mistr,“ uvedl Řezníček.

Na sestupu Kladna z nejvyšší soutěže se nic nemění, otázka týmu postupujícího první ligy se bude teprve řešit.