Zvláštní den prožil hokejista Kryštof Hrabík, Nejprve se dozvěděl, že kvůli udělenému trestu bude plzeňské Škodovce chybět v utkání s Olomoucí, aby ho vzápětí potěšila premiérová nominace do seniorské reprezentace. „Rád bych podal co nejlepší výkon a důvěru splatil,“ komentoval pozvánku do národního týmu třiadvacetiletý urostlý forvard, který Škodovku posílil před sezonou po návratu ze zámoří a v šestadvaceti startech si připsal 19 bodů (6 gólů + 13 asistencí).

Kryštof Hrabík.Zdroj: hcplzen.cz/Milan Podpera

Dobrá a špatná zpráva v rychlém sledu. Jak jste to vstřebával?

Nejdříve přišla horší zvěst, že nemůžu nastoupit do pátečního zápasu. Beru to tak, jak to je a budu připravený na neděli. Té lepší zprávy si samozřejmě vážím. Splnil se mi klukovský sen. Na druhou stranu se nechci jen zúčastnit. V nároďáku chci něco předvést a říct si třeba i o další pozvánky.

Měl jste signály, že by pozvánka do českého týmu mohla přijít?

Ne, nečekal jsem to. Snažím se v Plzni podávat co nejlepší výkony a pozvánka do reprezentace je odměnou. Moc se těším na to, až si opět obleču dres národního týmu. Jsem za to opravdu moc rád.

Kdy jste naposledy národní dres oblékl?

Asi na juniorském mistrovství světa, ale to už bude pár let. Chybělo mi to. Hrát za národní mužstvo je vždy speciální.

Jsou v nominaci i další hráči vašeho ročníku?

Pár kluků z nominace znám. Ale nevím, jestli jsme stejné ročníky, nicméně určitě si tam najdu někoho, s kým si popovídám.

Devatenáct bodů v šestadvaceti zápasech je solidní počin, Zdá se, že vám plzeňské povětří svědčí.

Jsem v Plzni spokojený a rozhodně bych neměnil. Dostávám dost prostoru, za což jsem nesmírně šťastný. Snažím se to týmu vracet a zatím to vychází. Doufám, že to bude pokračovat.

Postupně jste se posunul až do první formace Škodovky.

Jsem za to rád, ale moje hra se nijak nemění. Pořád se snažím pohybovat v místech, kde si myslím, že mi to prospívá. Nejvíc před soupeřovo bránou. A je jedno, jestli jsem v první nebo ve třetí lajně.

Zároveň se Plzeň dokázala zvednout z nepovedeného začátku. Zocelilo vás to jako tým?

Začátek nebyl úplně ideální. O to více si teď vážíme výher, které máme. I tím, čím jsme si na začátku prošli věřím, jsme nyní silnější. Nikdo z nás už to nechce zažít znovu. Snažíme se jít zápas od zápasu. Nekoukáme doleva doprava. Soustředíme se jen na sebe a svojí hru.

Teď je před vámi série zápasů s týmy z čela tabulky. Vnímáte to jako výzvu dokázat, že vzestup pořadím byl zasloužený?

Bude to těžké, ale my se nekoukáme s kým se utkáme a jdeme zápas od zápasu. Dokázali jsme si, že vyhrát můžeme i s velkými soupeři. Nevidím důvod, proč bychom je nemohli potrápit a porazit i nyní. Tabulka je vyrovnaná a rozhodují detaily. Vyhraje ten, kdo je lépe připravený.

Blíží se Vánoce. Dopadá vánoční nálada i na vás, ačkoliv extraliga ani v tomto čase nezpomaluje?

Mimo stadion to člověk vnímá. Už jsem pár let doma na Vánoce nebyl, takže si to letos určitě užiji. Jakmile se ale vleze do kabiny a je čas trénovat nebo hrát, tak člověk nevnímá jestli jsou Vánoce nebo ne.

