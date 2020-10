Úpornou přetahovanou s Jihočechy zlomili škodováci teprve v závěru. Dlouho prohrávali 1:2, ale Tomáš Mertl přesilovkovou trefou srovnal a v 59. minutě rozhodl zápas z nájezdu Matyáš Kantner.

Výhru Plzně při power--play hostů ještě potvrdil trefou do opuštěné klece Petr Kodýtek, ale Jihočechy zlomila už Kantnerova paráda.

Útočník vpadl do českobudějovické rozehrávky, s pukem si najel před brankáře Jiřího Pateru a brejk zakončil chladnokrevně kličkou do bekhendu.

To vše za stavu 2:2, kdy do konce třetiny chybělo 73 sekund a zápas už mířil do prodloužení. „Věděl jsem, že gólman je menšího vzrůstu a delší klička by na něj měla platit. Naštěstí to tak bylo. Stoprocentně rozhodnutý jsem nebyl, ale nechtěl jsem jen nazdařbůh střílet,“ přiznal po boji 22letý forvard.

I když Kantner věděl, že času ubývá, rozhodit se tím při nájezdu nedal.

„Bylo to 2:2 a já mohl rozhodnout. Chtěl jsem dát góla to se naštěstí povedlo,“ komentoval vytáhlý útočník dramatickou koncovku, v níž si připsal první a hned vítězný gól v sezoně.

Zároveň uznal, že tři body proti Motoru byly hodně vydřené. „Oni jsou výborní bruslaři, nedali nám nic zadarmo a my jsme s tím celý zápas bojovali. Měli jsme téměř čtyřicet střel, tlačili jsme se do brány, ale moc to nepomohlo. Nešly nám ani přesilovky. Možná nás měli dobře načtené, těžko říct,“ krčil rameny Kantner s tím, že o první pauze ještě za stavu 1:2 byl v plzeňské kabině docela ´hluk´.

„Pak se naše hra zlepšila. Puky jsme dostávali jednoduše dopředu a chtělo to jen vytrvat. Pořád jsme si říkali, že jim to doma přece nenecháme. A jsem moc rád, že jsme vyhráli,“ prohlásil Matyáš Kantner.

Změna. Škoda jede do Zlína a do Vítkovic

Místo v pátek v Třinci si to měla hokejová Plzeň o den dříve rozdat v předehrávce 25. kola v Hradci Králové s Mountfieldem. Jenže znovu je vše jinak.

Po utkání v Olomouci totiž někteří hráči Mountfieldu vykazovali příznaky nachlazenía z preventivních důvodů se souboj se Škodou neuskuteční (platí původně stanovený termín 6 . prosince).

Kvůli karanténě karlovarské Energie se v Plzni neuskuteční v neděli ani úvodní derby hokejového západu v sezoně, ale Indiáni bez zápasů o víkendu nezůstanou.

Předehrát by si měli utkání ve Zlíně a ve Vítkovicích. Sobotní střetnutí na ledě Zlína (původní termín 18. 10.) začne v 17 hodin a s vítkovickou Riderou se poté škodováci utkají v předehrávce 9. kola v neděli od 16 hodin (původně 11. 10.).