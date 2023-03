Škodovka je zpátky ve hře o čtvrtfinále a klidně může postoupit. Je to padesát na padesát, říká někdejší útočník, úspěšný trenér a uznávaný hokejový expert.

Marek Sýkora. | Foto: Archiv M. Sýkory

Plzeň – V dalších sériích předkola extraligového play-off už hůře postavení soupeři odvracejí mečboly, jen Plzeň favorizovanému Liberci vzdoruje. „Je to nádherná zápletka,“ komentuje stav 1:1 po dvou zápasech Marek Sýkora. „Škodovka je zpátky ve hře o čtvrtfinále a klidně může postoupit. Je to padesát na padesát,“ říká někdejší útočník, úspěšný trenér a uznávaný hokejový expert.

Ačkoliv po prohře 1:4 a bezútěšném výkonu Indiánů na úvod v Liberci fanoušci ztráceli víru, Sýkora tušil obrat. „Na jedné straně výhrami namlsaný Liberec a v úvodu série ´nemožná´ Plzeň. To je moment, a trenéři to znají, který takovým zvratům nahrává. Tým nahoře se ukolébá, ten dole hraje o život, a to má obrovskou sílu,“ předvídal Sýkora úspěch Indiánů. Plzeňští také ve druhém zápase vypráskali Tygry 6:0.

Série je tak podle Sýkory před dvěma duely na západě Čech otevřená. „Škodovka ožila, hráči se přesvědčili, že nejsou tak špatní. Samozřejmě Liberec má svou kvalitu, ale je to play-off. Plzeňští i dál musí jít soupeři důrazně do těla, ale bez zbytečných faulů,“ míní chlapík, který mj. Plzeň jako kouč dovedl v extralize ke stříbru a bronzu. „Postup bych Škodovce přál, ale jak série dopadne, je těžké říct,“ uzavírá Marek Sýkora.

Zápasy předkola jsou v Logspeed CZ Aréně na programu v sobotu v 16.30 a v neděli od 17.00 hodin.

Stav série: 1:1 na zápasy

(výsledky 1:4, 6:0)

Případný pátý zápas (hraje se na tři vítězství):

úterý 14. března

Liberec – Plzeň