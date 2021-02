V týdnu se Indiáni utkají dvakrát s Libercem, ve středeční dohrávce 10. kola od 16.30 hodin v plzeňské Logspeed CZ Aréně a v neděli potom na ledě Bílých Tygrů (16.00). Mezitím Škodovka narazí v pátek doma na Vítkovice (16.30) a jen vítězství udrží Západočechům naději na proniknutí do elitní čtyřky, zaručující přímý postup do čtvrtfinále play-off.

„Je před námi poslední příležitost urvat čtyřku. V soubojích s Boleslaví jsme to nezvládli a s Libercem teď máme druhou a definitivně poslední šanci. Uděláme maximum, abychom uspěli, zastavili sérii porážek a o čtyřku se mohli ve zbytku základní části ještě porvat,“ prohlásil trenér Čihák.

Přitom Plzeň se přes trable s marodkou držela v pásmu přímého postupu většinu sezony. Jenže před reprezentační přestávkou Indiáni ze čtyřky vypadli a po pauze si situaci ještě víc zkomplikovali. Mladý celek oslabený o další várku absentujících v čele s produktivním lídrem Milanem Gulašem prohrál čtyřikrát v řadě, naposledy doma s Kometou 0:1. V tabulce je Plzeň šestá a do konce chybí už jen šest zápasů.

Po včerejším tréninku měl také kouč k hráčům delší proslov než obvykle.

„Ještě jsem se vrátil k zápasu s Kometou, v němž nás jasně zabily naše nesmyslné fauly. Tam vidím příčinu porážky. Ale problémy jsme měli i v blokování střel a chyběl nám hráč na bráně soupeře. Jejich gólman tak všechny rány dobře viděl. V tom se musíme zlepšit,“ apeloval na svěřence Čihák.

Na to, že Liberec na rozdíl od Škodovky hrál zápas i včera, plzeňský kouč nehledí.

„Zápasy teď běží rychle po sobě. Není to o fyzických silách, ale o správném nastavení v hlavě. Zvlášť náš mladý tým to potřebuje. Kluci bojují, musí však zapomenout na předchozí porážky, přitom se poučit z chyb, ale podržet si dobré herní věci,“ řekl Čihák. „A hlavně nefaulovat,“ zdůraznil.

Znovu však musí lepit díry v sestavě, v níž budou kvůli disciplinárnímu trestu chybět útočníci Petr Straka (stop na jeden zápas za seknutí soupeře do slabin) a Sebastián Malát (dva zápasy za atak soupeře do oblasti hlavy), vyloučení v souboji s Brnem do konce utkání.

„Jejich místa zaujmou Luboš Rob a Honza Eberle, který se vrací z marodky,“ konstatoval Ladislav Čihák.

Liberec před včerejší dohrávkou s Českými Budějovicemi padl v neděli doma s Třincem 0:4, když předtím vyhrál 5:2 na ledě posledního Motoru a doma nestačil na další tým z čela tabulky Spartu (2:5).

V předchozích soubojích mezi Plzní a Libercem v sezoně zvítězili vždy hosté – Škodovka na severu 6:3, zatímco v odvetě se body dělily, víc jich ale po výhře 3:2 v prodloužení brali Tygři.

Co přinese třetí vzájemný duel?