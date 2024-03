Škodovka prohrála doma s Vervou i třetí zápas předkola extraligového play-off v prodloužení 1:2, celou sérii 0:3 na zápasy a je z dalších bojů vyřazena.

Z třetího utkání předkola play-off hokejové extraligy Škoda Plzeň – Litvínov. Domácí podlehli Severočechům 1:2 v prodloužení, Litvínov tak vyhrál sérii 3:0 na zápasy a postupuje dál, pro Plzeň sezona skončila. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Dřeli, bojovali, tlačili na soupeře, tahle Plzeň měla říz, jenže na Litvínov to v sobotu ani tak nestačilo. Hokejová Škodovka prohrála doma s Vervou i třetí zápas předkola extraligového play-off v prodloužení 1:2, celou sérii 0:3 na zápasy a končí. Indiáni se sice hned ve druhé minutě sobotního duelu utrhli do vedení zásluhou Bučka, ale soupeř ještě v téže minutě jen po 31 vteřinách srovnal. V nájezdu se prosadil Kudrna.

Skóre se pak zásluhou obou gólmanů, litvínovského Tomka i Kloučka, který v plzeňské brance dostal přednost před Hlavajem, neměnilo. A to přesto, že škodováci měli v závěru třetí periody po hrubém sražení kapitána Schleisse pětiminutovou přesilovku, která se z necelé poloviny přelila i do prodloužení. Jenže výhodu nevyužili, soupeř v nastavením čase postupně získával navrch a když pak domácí Pour zahrál vysokou holí, Verva následnou čtyřminutovou přesilu přetavila v závěru prodloužení v rozhodující trefu. V čase 75:04 vypálil vítěznou ránu Jurčík. Bylo dobojováno. Po základní části pátý Litvínov slavil se svými příznivci v hale postup do čtvrtfinále, do něhož projel v nejkratším možném čase. Plzeň stejně jako v uplynulém ročníku nejvyšší soutěže obsadí dvanáctou příčku.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Vyrovnané utkání, těžko se to hodnotí. Je to konec série i sezony. Dostali jsem se do vedení, bohužel jsme vzápětí inkasovali, pak to oba brankáři výborně zavřeli. Litvínov měl nějaké šance, ale dobře jsme bránili, a to i v oslabení. Na konci normální hrací doby jsme měli pětiminutovou přesilovou hru, tu jsme ovšem nesehráli dobře. To nás obecně trápilo celou sezonu, speciálními formacemi jsme si vůbec nedokázali pomoci. V prodloužení jsme se zbytečně naopak nechali vyloučit, Litvínov toho šťastně využil, to tak v play-off bývá.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Z mého pohledu to bylo velice vyrovnané utkání. Góly padly v prvních dvou minutách. My jsme tam poté ještě měli samostatný nájezdy a dvě tutovky, bohužel to tam nespadlo. V celém zápase kralovali oba brankáři. V prodloužení jsme si vzali utkání šťastným gólem na svou stranu, což nás samozřejmě velice těší. Ale respekt Plzni, pro nás to byla velice těžká série. Hrají tvrdý a fyzický hokej, a tušil jsem, že se budou chtít zarýt pod kůži našim technickým hráčům. V prvním utkání u nás jsme dvě třetiny nebyli v play-off, spíš ještě dozníval smutek, že nám utekla čtyřka. A také jsme dvakrát doháněli ztrátu a ty tři slepené góly v závěru byly důležité. Ani druhý zápas nebyl snadný a už vůbec se nebavím o třetím. Mám velký respekt. Loni touhle hrou potrápili Liberec."

Škoda Plzeň – Verva Litvínov 1:2 pp

Třetiny: 1:1, 0:0, 0:0 – 0:1. Branky a nahrávky: 2. Bučko (Mertl) – 2. Kudrna (Jurčík), 76. Jurčík.

Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 9:6, navíc Jaks (Litvínov) 5 minut a do konce utkání.

Využití: 0:1. Střely na branku: 26:27. Diváci: 6 531.

Nejlepší hráči: Milan Klouček - Matej Tomek.

Konečný stav série: 0:3.

Plzeň: Klouček – Laakso, Zámorský, Piskáček, Bučko, Kvasnička, Dujsík, Malák – Söderlund, Indrák, Matýs – Holešinský, Šiler, Rekonen – Pour, Mertl, Schleiss – Straka, M. Soukup, Jansa. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Litvínov: M. Tomek – Baránek, Zile, Šalda, Jaks, Czuczman, D. Zeman, Demel – Kirk, Sukeľ, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Kudrna, Jurčík, Abdul – Zygmunt, Gut, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.