Zvládli, co si předsevzali. Hokejisté Škody Plzeň srazili v pátečním zápase 48. extraligového kola Vítkovice 3:1, soupeři přeťali sérii výher a sami živí dál naděje na přímý postup do čtvrtfinále. Ztrátu na hranici elitní čtyřky Indiáni snížili na pět bodů.

Naděje na čtyřku po výhře nad Vítkovicemi dál žije | Foto: hcplzen.cz/Milan Podpera

Do souboje s Riderou vyrukovala Škodovka silnější o Stříteského a Straku, v brance s dvojkou Pavlátem a hned ve třetí minutě šla do vedení. Střelu 17letého obránce Jiříčka tečoval do horního růžku Kracík – 1:0.