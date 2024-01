Nabitý program. Hokejová Plzeň po novoročním triumfu nad Olomoucí vyzve v pátek znovu doma Kladno.

Velmistr Jaromír Jágr táhne znovu své Kladno. | Foto: mountfieldhk.cz

Jak na nový rok, tak po celý rok. Platnost pravidla by brali hokejisté plzeňské Škodovky. Letopočet 2024 zahájili kanonádou a Olomouci ve středu uštědřili výprask 8:0. Přitom oba předchozí vzájemné duely v sezoně ovládl tým z Hané.

Jenže čas na slavení není, program extraligy zkraje roku je nabitý. Jedenáctá Škoda vyzve v pátek znovu na vlastním ledě od 17.30 předposlední třinácté Kladno.

„Leden pro nás bude extrémně důležitý. Čeká nás dvanáct zápasů a musíme dál sbírat body. Což platí dvojnásob proti Kladnu,“ prohlásil gólman Dominik Pavlát.

Proti Olomouci přispěl 24letý člen české reprezentace k zatím nejvyšší výhře Indiánů v sezoně, když pochytal všech 28 střel Kohoutů a potřetí v sezoně zůstal nepřekonán.

Deklasování soupeře si však v brance příliš neužíval. „Když tým vede o tolik gólů, tak je to pro mě spíš horší. (úsměv) Vždy může nastat nějaká chyba a nemůžu povolit v koncentraci,“ sdělil Pavlát. „Ale jinak to bylo skvělé a ani si nepamatuji, že bych někdy takový zápas zažil. Kéž by to bylo častěji,“ přál si.

Navíc demolice moravského celku nastala postupně. V první periodě nic nenaznačovalo, že by k ní vůbec mělo dojít. Hosté z Hané byli aktivnější a na Pavláta během úvodní třetiny mířilo osmnáct ran. Všechny kryl.

„Olomouc na nás vletěla, měla šance i hodně střel. Ale neinkasovali jsme, naopak jsme šli do vedení a těsný náskok jsme udrželi. Poté v druhé třetině jsme odskočili do třígólového vedení a konec už se prakticky jen dohrával. Jsem rád, že nám to tam konečně napadalo,“ prohlásil borec, který se o místo v plzeňské brance střídá se slovenským reprezentantem Samuelem Hlavajem. „Samozřejmě bych chtěl chytat co nejvíc a jsem rád, když se dostanu do brány. Důvěru pak chci splatit,“ zdůraznil Pavlát.

NA JÁGRA SE TĚŠÍ

Mezi plzeňské střelce se v závěru duelu s Kohouty zapsal i Kryštof Hrabík a zlomil dva měsíce trvající gólový půst. „Obrovská úleva. Za gól jsem moc rád, ale důležitější je, že jsme duel s Olomoucí vyhráli za tři body. V naší situaci ale musíme zůstat nohama na zemi a dobře se připravit na utkání s Kladnem,“ podotkl dravý útočník, který si během 28 startů v sezoně připsal zatím jen tři góly a dvě asistence.

Legendární bohatýr Jaromír Jágr (vlevo) válí v extralize v 51 letech.Zdroj: mountfieldhk.cz

Na střet s Rytíři se těší. „Zvlášť pokud nastoupí pan Jágr. To je velká reklama na hokej,“ řekl Hrabík s respektem k legendě.

Kladno neprožívá úspěšné časy, tři body vybojovalo v minulých osmi duelech jen jednou, jenže v Plzni se Jágrovi a spol. celkem daří. Vyhráli tu třikrát v řadě, loni v říjnu 5:4 v prodloužení. Škodovka to pak Rytířům oplatila v jejich sídle výhrou 4:2. Jak dopadne páteční střetnutí na západě Čech?

Jaromír Jágr je zpátky v akci.Zdroj: mountfieldhk.cz

Faktor 68

Do čela kladenských Rytířů se velmistr Jaromír Jágr postavil až na sklonku minulého roku, ale hned začal sbírat asistence. V pěti utkáních pobral hned čtyři. To jen pár týdnů před svými 52. narozeninami. Klobouk dolů. Olympijský vítěz, světový šampion a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu nepolevuje. Nelze si než přát, aby majitel kladenského klubu zasáhl i do zápasu v Plzni.

„Silově je na tom stále dobře, má strašně dlouhou hokejku a spoustu zkušeností v soubojích. Když je na ledě, musíte si na něj dát pozor,“ ocenil přínos urostlého bohatýra (189 cm/115 kg) s číslem 68 hradecký obránce Tomáš Pavelka, který se s Jágrem potýkal ve středu (Hradecký Mountfield vyhrál 4:2).

