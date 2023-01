Ostřílený forvard má za sebou bohatou kariéru. Za Plzeň, Litvínov, Mladou Boleslav a Spartu odehrál skoro 600 extraligových zápasů. Za hranicemi působil ve Finsku a řadu let v Rusku. Během svého působení v zahraničí dostával i pravidelně pozvánky do reprezentace. Po konci v Českých Budějovicích si vyzkoušel i angažmá v Itálii a následně v nižších německých soutěžích. Nyní by se 44letý útočník, který se usadil v blízkosti Plzně, měl vrátit po dvou letech zpátky na led.