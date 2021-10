Tři těžké bitvy v domácím prostředí s celky z čela extraligy a z toho šest bodů. Bilance hokejové Škody Plzeň z minulých kol.

Indiáni přemohli Spartu i Pardubice, aby naposledy podlehli obhájcům titulu z Třince 1:2 a klesli na šestou příčku. Ale jen o skóre za Mladou Boleslav a Spartu.

Jenže soutěž nezpomaluje a Škodovka v úterý znovu doma vyzve od 17.30 hodin dalšího ambiciózního soka – Olomouc s excelujícím Davidem Krejčím v sestavě.

„Znovu narazíme na urputného soupeře. Viděl jsem zápas Olomouce se Spartou, kdy to v závěru během chvíle otočili z 0:3 na remízu a v nájezdech pak vyhráli. Musíme se připravit na tuhý boj,“ prohlásil plzeňský asistent Tomáš Vlasák.

VRCHNÍ KOHOUT POD DOHLEDEM

Škodovka je před Olomoucí jen o dva body, a to má soupeř ještě o dva zápasy na kontě méně. Navíc má Kohoutům oplácet porážku 1:4 z úvodu soutěže na Hané. Tehdy se Indiáni prali s následky hromadné střevní virózy, teď jsou v jiném rozpoložení, ale jedno zůstává.

Fenomén David Krejčí.

Už v prvním vzájemném duelu Plzně s Hanáky se hvězdný centr, který po konci v NHL řádí v extralize, blýskl dvěma góly. A stále vyčnívá.

„Krejčí je nadstandardní hráč, většinu výsledků Olomouce tvoří právě on a určitě si ho musíme hlídat,“ říká Vlasák.

Aby ne.

Pětatřicetiletý urostlý forvard, který v NHL odehrál 15 sezon (962 zápasů), nebodoval zatím jen ve čtyřech z 14 zápasů a na kontě má devět gólů a šest asistencí.

Díky Krejčímu utekli Hanáci hrozbě porážky i naposledy proti Spartě. K bleskovému obratu přispěl olomoucký lídr gólem, asistencí a proměněným nájezdem.

„David tvoří možná víc než polovinu výkonu týmu. Hráči kolem něj hrají líp, víc si věří a na tým to má obrovský vliv. Je to stejné, jako když se před lety vrátil do Plzně z NHL Stráča (Martin Straka). Ti hráči jsou výkonnostně, ale i svým vnitřním nastavením úplně někde jinde a s nimi roste sebevědomí celého mužstva,“ podotýká Vlasák.

Ale hned připojí, že úterní zápas nebude jen o Krejčím.

„Soupeři se musíme vyrovnat v agresivitě, v blokování střel a pak by mohla třeba převážit hokejovost,“ míní rovněž někdejší skvělý útočník.

A nemyslí si, že by bylo nutné nějak zvlášť rozebírat těsnou prohru s Třincem. „Klukům toho nejde moc vytknout. Makali, dřeli, ale dali jsme si dva vlastní góly, takže to bylo i o smůle. Ale je třeba vytrvat v nasazení a v odhodlanosti zabojovat o dobrý výsledek,“ zdůrazňuje Tomáš Vlasák.

„S Třincem to byl vyrovnaný zápas se špatným koncem pro nás. Soupeř byl o gól šťastnější,“ potvrzuje útočník Pavel Musil.

Zkušený forvard od září marodil, ale nyní je zpátky v základu Škodovky a stoupá sestavou. Souboj s Oceláři končil Musil už v prvním útoku.

A co čeká od střetnutí s Olomoucí, odkud po sezoně 2019/20 do Plzně přišel? „Urputný hokej. Jsou silní v osobních soubojích, ale mají Davida Krejčího a tím i nebezpečnou přesilovkovou formaci. Ale doma budeme chtít vyhrát,“ prohlašuje Pavel Musil.