Kondiční přípravu na novou sezonu absolvoval s Indiány premiérově také Pavel Musil, ofenzivní posila týmu.

„Letní příprava byla dlouhá, kvůli koronaviru trochu jiná než ty předchozí, ale dělali jsme maximum, aby byla dobrá. Za čtrnáct dní na to znovu vlítneme,“ prohlásil 27letý rodák z Čáslavi, který do Plzně přišel z Olomouce.

Šlo o nejdelší letní přípravu, kterou jste v kariéře zažil?

Asi ne. Deset, jedenáct týdnů přípravy jsem zažíval i předtím. Jen s tím rozdílem, že jsme pak v extralize nedošli tak daleko jako Plzeň. (Musil hrál extraligu ještě v Pardubicích a hlavně za Mladou Boleslav).

Po příchodu do Plzně jste si posteskl, že kvůli platným omezením se nemůžete pořádně seznámit s novými spoluhráči. Dohnal jste to?

V tomhle ohledu mi asi nejvíc pomohlo soustředění na Šumavě a doufám, že jsem do týmu zapadl dobře.

Na suchu máte ´padla´, co pociťujete?

Únavu, to hlavně (smích). Ale to, jak vše probíhalo, a vůbec atmosféra v týmu mě pozitivně naladily do další fáze sezony.

Jak se na vás náročné tréninky podepsaly? Zhubl jste?

Naopak. Já jsem potřeboval přibrat, tedy svalovou hmotu, což se povedlo.

Kondiční trenér Jan Snopek je známý svou náročností. Překvapilo vás něco z jeho tréninkového programu?

Ani ne. Dopředu jsem trochu věděl, co mě v Plzni čeká. A když mělo přijít něco fakt těžkého, tak mě kluci v kabině upozornili.

Takže vás nezaskočilo ani tahání pneumatik do sjezdovky při soustředění na Šumavě?

Jo, pneumatiky byly výživný, ale přežil jsem. Takže dobrý.

Kde strávíte dovolenou?

Na pár dní si pojedeme s dcerkou odpočinout na farmu Noe kousek od Brna, ale další týden už začnu něco dělat. Nejde úplně vypadnout ze zápřahu, protože tělo by potom návrat k tréninku nepobralo.

Těší se člověk na led, kde už je trénink nasměrovaný k hokeji?

Jasně. Neznám asi nikoho, kdo by měl rád suchou přípravu. Je to nutné zlo, ale potřebné. Na ledě to už bude přece jen zábavnější, i když v úvodu si taky hrábneme. Ale začnou zápasy, čeká nás pohár a bude o co hrát.