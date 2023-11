Na Kladně musí nastoupit úplně jiný tým, burcuje po porážce s lídrem Zámorský

Nedělali jsme, co jsme chtěli, bylo to žalostné, hlavně třetí třetina. Pardubicím jsme to hodně usnadnili, připustil po debaklu 1:6 zkušený zadák Škodovky.

Obránce Petr Zámorský. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ