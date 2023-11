Hokejistům Apolla hrubě nevyšel poslední zápas v krajské hokejové lize Plzeňského a Karlovarského kraje. Na silný Nejdek nestačil klub z Plzeňska od první minuty a byl nakonec rád, že neschytal krutou desítku.

Apollo (na archivním snímku v bíložlutém dresu Miroslav Brand) podlehlo Nejdku vysoko 1:9. | Foto: Jindřich Schovanec

Hosté na Apollo ihned vletěli a po první třetině vedli už o pět branek. Až za stavu 0:7 se jako jediný z domácího celku prosadil Hanzlíček. Nejdek nakonec trochu polevil ze svého tempa a nakonec jen těsně nedosáhl na potupnou desítku.

„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, ale že si to sami takhle zkomplikujeme, tak to mě nenapadlo. Od začátku zápasu nám nejeli nohy, vůbec jsme se nesnažili. Zároveň na co jsme sáhli, tak to se prostě nepovedlo. Výsledek hovoří za vše," těžko hledal slova obránce Apolla Miroslav Brand.

Reputaci si může Apollo vylepšit v neděli, kdy zavítá na led rezervy chebského Stadionu. Po dvoutýdenní pauze si naopak zahraje v sobotu Třemošná. Plánovaný zápas s béčkem Sokolova byl odložen až na 8. prosince. Meteor tak půjde do akce po pauze pořádně nažhavený, v sobotu vyzve od 16 hodin Ostrov.

Mám seznam hráčů, s nimiž se rád poperu, přiznává Houdek

Apollo - Nejdek 1:9

Třetiny: 0:5, 1:2, 0:2. Branky a nahrávky: 32. Hanzlíček (Markov, Štrunc) – 6. Jakubal (Sýkora), 7. Šťastný (Troška, Fečo), 8. Sýkora (Troška, Šťastný), 12. Sýkora (Troška, Šťastný), 17. Jakubal (Klíma), 25. Vondráček, 25. Mareček (Houdek), 44. Troška (Fečo, Sýkora), 53. Jakubal (Gerát).

Sestava Apolla: O. Pekár (od 25. K. Holub) — P. Linhart, M. Brand, D. Baďouček, M. Štrunc, L. Tyll — M. Markov, F. Králíček, V. Salajka, M. Hajšman, V. Samek, D. Šiška, R. Komanec, M. Hanzlíček, P. Dobrý, J. Švec.