A hokej stále miluje.

Těsně před padesátkou nastoupil legendární útočník za své Kladno proti Kometě a na úterek připadající životní jubileum si v chomutovském azylu osladil výhrou. Sklidil bouřlivý potlesk, jenže jen tisícovky diváků, kteří směli být v hale. Nebýt covidu, praskala by aréna ve švech.

Byť kštici i vousy hokejové ikony zdobí šediny, urostlý borec stále budí zájem, kam přijede. Vyprodává stadiony. Jako před nástupem covidu, kdy se Jágr vrátil s Kladnem do extraligy a plnil kasy soupeřů. Třeba v Plzni v listopadu 2019 byl na zápas s Rytíři plný dům, přes sedm a půl tisíce diváků. Návštěva jako v play-off, a to ne vždy.

Škodovka tehdy vyhrála 3:1 a velmistr rytířského řádu si připsal asistenci. „Jarda nikde zbytečně nelítá, spíš se drží u soupeřovy brány, ale pro svůj tým je stále platný,“ říkal šéf plzeňského klubu a v NHL i reprezentaci Jágrův dlouholetý parťák Martin Straka.

Ač je vrstevníkem kladenského barda, sám kariéru ukončil už před osmi roky. „Všechno vás bolí, hůř regenerujete. A když tohle všechno překousnete, ještě vám musí zůstat chuť do hry. A mně už chyběla,“ připustil nyní mimo jiné asistent trenéra národního týmu.

Jágr si vášeň pro hokej, zdá se, drží. V aktuální sezoně si v 35 zápasech připsal osm gólů, k tomu 11 asistencí, a Kladno s hrajícím majitelem v sestavě ještě zkouší uniknout z barážové pozice.

„Díky své výšce a váze (189 cm / 115 kg) je Jarda stále silný a těžko se odstavuje od puku. A i když už nemá bruslení jako dřív, tak v přesilovkách, při přečíslení je jeho přehled, přihrávka pořád účinnou zbraní,“ ocenil jiný plzeňský bohatýr Tomáš Vlasák, který s vrcholovým hokejem končil ve 40 letech.

Podobně jako Jaroslav Kreuzmann – chlapík, co uhlídal Jágra. Tuhle nálepku si útočník vysloužil na podzim 1994, kdy výluka v NHL vrátila do extraligy řadu českých hvězd v čele s Jágrem. Jenže Kreuzmann ho v Plzni těsnou obranou eliminoval.

„Jarda nakonec neudržel nervy na uzdě a byl vylučován víc než já,“ vzpomínal Kreuzmann na souboj před vyprodanou arénou, který Plzeň se Strakou v sestavě vyhrála 5:3. A Jágr soptil. „Kdybych musel na záchod, šel by tam nejspíš se mnou,“ prskala opora Pittsburghu.

Dokonce se tradovalo, že svému strážci nabízel úplatek, když ho nechá hrát. Sliboval, že nedá gól. Co je jisté, že si Jágr svého bodyguarda zapamatoval natolik, že se po něm sháněl i před zápasem v Plzni o deset let později, kdy NHL znovu stála. Jenže to už Kreuzmann válčil v prvoligové Kadani a kariéru pak o pár let později ukončil ve druhé lize v dresu Rokycan. V 38 letech.

