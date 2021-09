Hokejová Škodovka totiž i ve svém druhém vystoupení na cizím ledě v novém ročníku extraligy vyšla zkrátka. Po Pardubicích padli Indiáni také na ledě Olomouce (1:4). Největší podíl na výhře Kohoutů měl David Krejčí, útočná posila z NHL, který se na Hanou vrátil po dvaceti letech a k porážce Indiánů přispěl dvěma góly a asistencí.

S tím, že ten zápas vyhrál soupeři jeden hráč, souhlasí i Lang. „Možná to někomu bude znít divně, ale je to tak. Hra Olomouce na Krejčím stála a on toho využil. Ten zápas mu skvěle vyšel, a proto zvítězili,“ prohlásil rodák z Rokycan a odchovanec plzeňského klubu, jenž se do mateřského týmu vrátil před minulou sezonou ze zámořské WHL.

Venku prohrála Škodovka podruhé, když jste měli znovu problém dát gól.

Ano, rozhodla koncovka. Také jsme měli nějaké šance, bohužel jsme je neproměnili a soupeř ano. Bez gólu nemůžete vyhrát a rozhodně musíme být produktivnější. Přesto jsme se ještě v závěrečném dějství zvedli. Pro nikoho není příjemné prohrávat. V kabině jsme si něco řekli a chtěli jsme s utkáním ještě něco udělat. Zlepšilo se to, dali jsme gól a v tom musíme pokračovat.

V čem je při zakončení akcí největší zádrhel?

Asi se málo tlačíme do brány a akce přehráváme. Kdybychom si dali jednoduší přihrávky, nahodili to branky, šli tam a spadl by nám tam nějaký ušmudlaný gól, který by nás nakopl… Chceme dávat hezké góly, ale to nám zatím nevychází.

Jaké pro vás bylo hrát v prvním útoku po boku Dzierkalse a Mertla?

Sestava se mění a já jsem hlavně rád, že můžu nastoupit. Někdy se daří, i když spolu netrénujeme, někdy se nedaří, i když ve stejném složení dřeme celý týden. Určitě se ale všichni snažíme na maximum. Takhle na začátku si vše musí sednout. Musíme začít hrát náš hokej a vyhrávat.

Bilance jedné výhra a dvou proher po třech kolech asi není povzbuzující?

Není to příjemné, ale stále je začátek sezony. Starší hráči, co mají už něco nahráno, nás vedou a my mladší posloucháme jejich rady. Myslím si, že další duely to bude zase lepší.

Nezvykle už ve čtvrtek vás čeká další utkání. Doma se střetnete s Mladou Boleslaví. Co bude třeba udělat, aby zápas tentorktá dopadl pro Škodovku úspěšně?

Zbytečně se nebabrat v tom, co bylo. Říci si jednoduché pokyny, rozebrat si soupeře a to utkání odmakat nadoraz. A zlepšit se, a ne jen o tom mluvit.