„Jak mi vítězný zápas s Olomoucí pomohl, tak utkání v Boleslavi se mi zase tolik nepovedlo. Za Olomouci i za Bolku jsem hrál, takže to pořád má pro mě nějakou prestiž má a ty zápasy mě baví. A je škoda, že jsme naposledy prohráli. Budeme muset o další body zabojovat doma se Spartou a nakopnout se dál,“ prohlásil Musil už s výhledem na nedělní šlágr 20. kola, v němž Plzeň jen po dvanácti dnech vyzve znovu doma Spartu (začátek v 16.30 hodin).

Vnímali jste před zápasem rozpoložení soupeře, který předtím prohrál čtyři utkání po sobě?

Věděli jsme o tom, chtěli jsme ně ně také v úvodu vlétnout, ale začátek se nám vůbec nepovedl. A i když byla Bolka v úvodních minutách evidentně nervózní, tak jsme toho nedokázali využít.

Co pak rozhodlo o těsném vítězství boleslavských Bruslařů?

V první třetině jsme ustáli tlak domácích. My jsme tam pak měli přesilovku, ta se nám ale vůbec nepovedla. Škoda, tam jsme soupeře asi maličko nakopli. A na začátku druhé části to Bolka rozbalila a ode mě tečovaný puk skončil v bráně, což domácím vlilo krev do žil. Druhou třetinu jsme pak měli špatnou. V té poslední se nám ale povedlo vyrovnat, zlepšili jsme se, bohužel nám pak domácí ujeli, no a Kousal dal pěkný gól.

Na góly bylo utkání dvou celků z horních pater tabulky hodně skoupé a dlouho se zdálo, že rozhodne jediná branky.

Vyplynulo to z toho, v jakém tempu se utkání hrálo. Málo se přerušovalo, téměř se nevylučovalo, nicméně jsme se hodně potili (smích). Padlo sice málo gólů, avšak i tak se musel zápas divákům líbit.

Co vám běželo hlavou, když Matyáš Kantner šest a půl minuty před koncem třetí části srovnal na 1:1?

V tu chvíli jsem asi nejen já věřil minimálně v prodloužení. Měli jsme tam dobré střídání, jenže pak to Boleslav chytře sehrála, přečíslila nás a konec zápasu už odehrála velice zkušeně. Moc jsme toho v závěru neměli.