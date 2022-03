Plzeň – „Měli jsme to ve svých rukách, celé jsme to ale pokazili už předtím ve Zlíně, kde jsme vedli 2:0 a nakonec z toho byl jen bod. Škoda. Vary pak byly v derby lepší, zasloužily si vyhrát a my můžeme nadávat jen sami na sebe,“ zlobil se po prohře 1:3 plzeňský obránce Vojtěch Budík.

Pro hokejisty Škody Plzeň se opakuje situace z minulého ročníku extraligy. Stejně jako tehdy se Škodovka držela dlouho v elitní čtyřce, aby z ní v závěru základní části vypadla a přišla o přímý postup do play-off. Nyní kvůli porážkám na ledě posledního Zlína a doma s Karlovými Vary, kterým hrozil ještě pád do baráže. Indiáni tím definitivně přišli o šanci na jisté čtvrtfinále a o postup se musí porvat v předkole play-off, které startuje v pátek.

Věděli jste, že ve hře o čtyřku vás udrží jen výhra v derby. Jak moc výkon týmu poznamenala tíha zodpovědnosti a nervozita?

Nevím. Je fakt, že máme hodně mladý tým a není tolik zkušeností s takovými zápasy. Na derby jsme byli namotivovaní dobře, ale nehráli jsme ideálně a prohráli jsme.

Neuspěli jste stejně jako předtím na ledě sestupujícího Zlína. Byly si ty zápasy v něčem podobné?

Těžko říci, těžko hledat důvody, proč to nevyšlo.

Mrzí to o to víc, že jste ze čtyřky vypadly na poslední chvíli?

Moc. Ale pokazili jsme si to sami. Dvakrát vyhrát jsme mohli, jenže to nevyšlo.

Opakuje se uplynulý ročník extraligy, kdy jste o přímý postup do čtvrtfinále přišli také v závěru základní části.

Ano, tehdy to o bod nevyšlo v posledním kole. Mrzí to moc, měli jsme to dobře rozehrané a pokazili jsme si to v posledních dvou zápasech. Je to škoda.

Soupeře pro předkolo se dozvíte v úterý po posledním kole základní části, do něhož už Škodovka nezasáhne. Kdo podle vás na Plzeň vyjde?

Musíme se připravit ať to bude ten nebo onen tým. Je jedno, jestli vyjde Olomouc, Vary, Litvínov nebo Boleslav. Musíme potrénovat a udělat všechno, abychom předkolo vyhráli.

Třeba hodit za hlavu ty dva zápasy z konce základní části?

Přesně. V pondělí je trénink, v úterý volno, kdy si trochu od hokeje odpočineme. Další dny do toho zase šlápneme a v pátek se už hraje.

Je velkou komplikací, že v sestavě vám chybí čtyři obránci?

Je to znát. Kdokoliv vypadne, je to ztráta.

Budou zápasy v předkole vypjaté stejně jako potom v play-off?

Jasně. Bude to bitva o každý puk, o každý souboj. Musíme tohle zlepšit, v derby jsme souboje nezvládali dobře.

Na derby po rozvolnění anticovidových restrikcí přišlo přes čtyři a půl tisíce diváků. Věříte, že početnější návštěvy budou i na domácí zápasy předkola?

Doufám, že nás lidi přijdou podpořit a poženou nás za postupem. Divácká podpora bude určitě výhoda.

Škodovka padla v derby. A čtyřka je pryč