„Není publikovatelné, co jsem si říkal po nastřelení tyčky. Šancí jsme měli dost, trefovali jsme tyčky a kluci při přesilovkách měli tři čtyři gólovky,“ ohlédl se Straka. Druhé utkání se hraje ve čtvrtek od 17.30 hodin, o víkendu se série přesouvá do Olomouce.

Byl vedoucí gól Olomouce klíčový?

Ano, soupeři vlil krev do žil, pak se Olomouci podařilo zvýšit na rozdíl dvou gólů. My jsme už neměli kvalitu v zakončení, kterou bychom potřebovali na to, abychom vstřelili alespoň dvě branky. Byli jsme dobře nachystaní a věděli jsme, že to bude úplně jiný zápas než v neděli.

Proč jste v prvních dvou třetinách nevstřelili gól?

Možná nás zaskočil inkasovaný gól. Příčiny bych ale hledal v tom, že jsme opět měli spoustu vyloučených, čehož se v play-off musíme vyvarovat. Do poloviny zápasu jsem měl snad jen dvě střídání při hře pět na pět. Oslabení ubírají síly a na druhou stranu byla na střídačce polovina hráčů, kteří nechodili na led, čímž se pak špatně dostávali do hry. Ve čtvrtek bude hlavní vyvarovat se vyloučení.

Pomohla, nebo uškodila vám ve třetí třetině pauza kvůli rozbitému plexisklu? Poté jste snížili na 1:2.

Neovlivnilo nás to. Už v první polovině třetí třetiny jsme měli šance na minimálně kontaktní gól a po té pauze jsme v tom pokračovali.