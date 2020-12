Zápas druhého týmu soutěže začne na ledě sedmých Bílých Tygrů v 18.00 hodin. A ačkoliv jde o souboj 23. kola z druhé čtvrtiny základní části, škodováci se s libereckými šelmami střetnou v sezoně poprvé.

„V neděli bylo volno a na pondělním tréninku jsme se už zaměřili na utkání s Libercem. Víme, že se odtud vozí body jen těžko, ale my chceme vyhrát každý zápas,“ prohlásil obránce Lukáš Kaňák.

Jaké to bylo po dlouhé venkovní šňůře nastoupit zase dvakrát doma během dvou dní?

Jsme rádi, že se hlavně může hrát a moc neřešíme, jestli je to zrovna doma nebo venku. Utkání s Kometou se nám nepovedlo. Hlavně druhá třetina, v níž nás Brno zatlačilo. Něco jsme si k tomu řekli, druhý den se udělala rychlá porada a šli jsme na Vítkovice. Možná bylo i lepší, že jsme se v prohře s Kometou nemohli tolik babrat. Jak šly zápasy rychle za sebou, nastoupili jsme na Vítkovice s čistou hlavou.

Co všechno jste museli zlepšit, aby tentokrát zůstaly tři body doma?

Určitě jsme měli lepší pohyb. Více jsme bruslili a dohrávali hráče, také jsme mezi sebou častěji mluvili. Na ledě spolu tolik nekomunikujeme, na což nás trenéři upozorňují, a i to jsme se snažili zlepšit.

Jaký výkon, taktiku bude Plzeň potřebovat, aby byla úspěšná také v Liberci?

Musíme na soupeře od začátku nastoupit, být aktivní, agresivně se tlačit do brány a vydržet to celý zápas. No a dát víc gólů než Liberec (úsměv).

Jak se vám hraje na ledě libereckých šelem?

S Libercem se hraje těžko vždycky a zvlášť zápasy u nich jsou náročné. Mají v týmu kvalitní hráče, jsou ambiciózní, ale i my máme svou sílu a chceme to ukázat.

Přes zlepšující se epidemickou situaci se bude hrát znovu bez diváků. Chybí vám?

Lidi v hledišti mi chybí. Hrát před prázdnými tribunami je hodně zvláštní. Zvlášť v Plzni, kde jsou fanoušci hlasití, soupeře dostávají pod tlak a nás povzbuzují. Ale nic s tím neuděláme.

Kouč očekává množství soubojů i emoce



Výpad do teritoria šelem

„Zápas v Liberci? Čeká nás další těžká prověrka. Liberec je silný a ambiciózní mančaft, ale my budeme chtít podat dobrý výkon. Očekávám kvalitní, bojovné utkání s množstvím soubojů i emocemi. Osobně mám takové zápasy rád,“ říká plzeňský trenér Ladislav Čihák.



Domácí souboje

„S Kometou jsme neodehráli dobré utkání. Proti Vítkovicím se to zlepšilo. Jen ve třetí třetině jsme měli menší výpadek. Hloupě jsme si nechali dát dva góly – místo abychom zápas zkompletovali na 5:1, tak nám v oslabení dali gól na 3:4. Naštěstí nás podržel gólman Dominik Pavlát, Matyáš Kantner potom dal gól na 5:3, což nám pomohlo. Rozhodně nám ale nepomohly čtyři fauly v řadě, toho se musíme vyvarovat,“ burcoval hlavní kouč Škodovky.



Procitnutí střelců

K vítězství Škodovky nad Vítkovicemi přispěli střelci, kteří předtím drahnou dobu vycházeli naprázdno – mj. dvougólový Petr Kodýtek, Matyáš Kantner nebo zkušený David Stach, který slavil první trefu v sezoně. „Už bylo načase. Doufám, že zvlášť Davidovi trefa v přesilovce pomůže. Mohlo by to z něj spadnout a mohl by přidat i další góly,“ komentoval Ladislav Čihák premiérový Stachův gól po jeho letním návratu do Plzně.



Jak si kdo stojí

Škodovka po prohře s Kometou Brno opustila po čase extraligové výsluní a klesla na druhé místo za Třinec, kde vydržela i po dalším kole (16 zápasů, 34 bodů a skóre 56:33). Sedmý Liberec má o deset bodů a jeden odehraný zápas méně. Naposledy Tygři padli v Brně 2:3, když ale soupeře vysoko přestříleli. Jestliže Indiáni se opírají o gólmany a první útok Milan Gulaš, Tomáš Mertl, Filip Suchý, liberecký tým táhnou produktivní Dávid Gríger s Tomášem Filippim. Druhým gólmanem Tygrů je Jaroslav Pavelka, který na sever zamířil z Plzně po sezoně plné zranění.