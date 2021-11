Ještě mu není osmnáct, ale přesto je obránce David Jiříček v chlapské extralize vidět. Talent plzeňské Škodovky se prosadil i v úterním duelu s českobudějovickým Motorem, který přes dvougólový náskok nakonec skončil výhrou Jihočechů po nájezdech 3:4. Právě Jiříček v třetí části zvyšoval svým čtvrtým gólem v sezoně vedení Plzně na 3:1. A ještě složitější role mu připadla v nájezdech. Ve čtvrté sérii za stavu 2:0 pro Motor musel proměnit, jenže neuspěl a druhý bod tak bral soupeř.

„Sám jsem se na nájezdy nehlásil, takže mě to docela překvapilo. A taky jsem vůbec nebyl rozhodnutý, jak nájezd zakončím. Takže to podle toho dopadlo. Příště raději nic nevymýšlet a zvolit ruský blafák,“ konstatoval po utkání sedmnáctiletý bek.

Co se stalo ve třetí třetině, v níž Motor dokázal vymazat dvougólové manko? Byl třeba soupeř díky nedělnímu volnu odpočatější, měl víc sil?

O silách to asi nebylo. My jsme zkrátka jen nezvládli konec třetí třetiny a napadalo nám to tam. Nevyšlo nám ani prodloužení, ale zase bych nějak náš výkon neshazoval. Motor má zkušený tým, který umí koncovky zápasů. My se v tom musíme do dalších duelů zlepšit, ale jedeme dál.

Ačkoliv zápasy teď běží rychle za sebou, tak energie je stále dost?

Každý hokejista vám řekne, že je lepší hrát než jen trénovat. Takže zápasy jsou přes ten nahuštěný program příjemnější (úsměv). Začínají chodit i lidi, takže jen dobře.

Nájezdy vám nevyšly v sezoně poněkolikáté. Co je špatně?

Je fakt, že hodně nájezdů jsme už nedali. V tréninku se na to zaměřujeme, ale zatím to nenese úspěch. Musíme na tom zapracovat ještě víc.

V utkání s Motorem jste znovu narazili na Milana Gulaše. Jak se takový hráč brání?

Těžko, ale myslím, že jsme to zvládli. Jeden gól nám tam sice od Guliho propadl, ale jinak to celkem šlo.

Váš gól padl po typické situaci, kdy na modré ještě potáhnete puk a pak střílíte rychlým švihem zápěstí. Tak to máte nacvičené?

Já se hlavně snažím obstřelit bránícího útočníka. A když déle podržím kotouč, hráč se tím pádem zastaví a následně vznikne prostor pro případné dorážky. Jsem ale rád, že mi to tam spadlo.

Blíží se nominace na Karjala Cup ve Finsku. Je vaše účast na úvodním turnaji Euro Hockey Tour ve hře?

Zatím nic nevím, takže se nechám překvapit.

Nahrává tomu ale už zveřejněná nominace české dvacítky, v níž nefigurujete.

S kluky z dvacítky se uvidím až v prosinci. To je ale tak všechno, co k tomu můžu říct.

Ale asi nepředpokládáte, že byste si během nadcházející reprezentační přestávky od hokeje odpočinul?

Na odpočinek bude dost času po sezoně (úsměv).