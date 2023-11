Plzeňští hokejisté přesídlili do Brna, kde se v úterním podvečeru střetnou se sedmým cellem extraligy.

Plzeň k obratu postrčil kontaktním gólem Tomáš Mertl, na snímku v nájezdu na vítkovického brankáře Matěje Machovského. | Foto: Petr Kotala

Jak v pátek horko těžko urvali hokejisté Škody Plzeň doma bod s Olomoucí po nájezdové prohře 1:2, tak poté nedělní zápas ve Vítkovicích otočili a v prodloužení zvítězili 3:2. I díky tomu jsou Indiáni v extralize jedenáctí zase s větším náskokem před tápajícími semifinalisty minulé sezony z Ostravy.

Před Riderou se Škodovka drží s náskokem sedmi bodů a pokračuje v moravské misi. Jen z Vítkovic přesídlili Západočeši do Brna, kde se v úterý od 18.00 hodin srazí v rámci 23. kola s Kometou.

„V počínající zimě je těžké odhadnout stav silnic a proto jsme se i po dohodě s hráči rozhodli zůstat na Moravě. Po zápase ve Vítkovicích jsme přejeli do Brna, kde jsme v pondělí normálně trénovali,“ vysvětloval trenér Petr Kořínek. „Následně byl společný oběd, poté měli hráči volno a v úterý to už bude klasika. Dopoledne rozbruslení a od půl šesté zápas,“ doplnil hlavní kouč Škodovky.

Plzeňští hráči (v modrém zleva) Jakub Lev a Tomáš Mertl bojují před vítkovickou brankou hájenou Matějem Machovským.Zdroj: Petr Kotala

Bodový zisk z minulých dvou utkání vítá, i když připouští, že na střídačce to byl infarktový zážitek. „Jestliže doma proti Olomouci jsme ve druhé třetině za stavu 1:0 totálně vypadli ze hry a pak jsme to dotáhli alespoň k remíze, tak nervy to byly i ve Vítkovicích. Kluci ale odehráli dobrý zápas, možná nejlepší venku za poslední čas ,“ uvedl Kořínek.

Plzeň po druhé třetině padala 0:2, a to ještě sudí další zásah v plzeňské síti po trenérské výzvě hostů neuznali. „Navíc jsme ve druhé části chytli pětiminutový i tři dvouminutové tresty a půlku třetiny jsme hráli v oslabení,“ připomněl trenér.

Jenže ve třetí periodě borci ze západu Čech manko zase smazali. Na Mertlův gól z 45. minuty navázal 81 sekund před koncem Lev, skórující dokonce ve vlastním oslabení. A hned v úvodu pětiminutového přesčasu pak druhý bod zařídil svou dvanáctou střelou v utkání Petr Zámorský. „Trenéři mi říkali ať střílím, tak jsem střílel,“ usmíval se zkušený bek.

Po duelech s celky v tabulce pod sebou se Plzeň nyní střetne se sedmou Kometou.

„Na soupeře se připravíme, probereme si jejich přesilovky, oslabení i další varianty, ale bude to hlavně o nás. Na Kometě nás čeká bouřlivá atmosféra, ale to by mělo kluky nabudit a pobídnout k dobrému výkonu,“ přál si Petr Kořínek.

Cenné body pro Škodu. Plzeň vyhrála po obratu