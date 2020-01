Moravčík bude bránit někdejší parťáky. Neví, jaké to bude

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Z mužstva mířícího do play-off spadl obránce Michal Moravčík do celku ze suterénu soutěže.

Michal Moravčík už v litvínovském dresu. | Foto: hcverva.cz