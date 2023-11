Devatenáctiletý forvard se k hokeji vrátil po dlouhé pauze zaviněné problémy se zraněným kolenem a šance hrát extraligu za Škodovku si váží.

Útočník Jakub Šiler. | Foto: hcplzen.cz

Osobně to byl pro útočníka Jakuba Šilera v Českých Budějovicích skvělý večer, parádní zápas. V úvodu druhé třetiny úterního duelu nabral rychlost, přebruslil soupeře a svižnou ranou na vzdálenější tyč dostal Škodovku do vedení.

Mladík slavil první gól v hokejové extralize, když do nejvyšší soutěže zasáhl teprve popáté. Měl obrovskou radost, jenže ta zase rychle vyprchala.

Plzeňští Indiáni padli po nevýrazném výkonu s Motorem 1:4 a nenavázali na předchozí domácí výhru s Litvínovem. Škoda tak ani podruhé v sezoně s Jihočechy nebodovala.

„Dát první gól v extralize je splnění snu. Moc si toho vážím. Jsem za všechno moc vděčný. Zápas si budu určitě dlouho pamatovat, i puk jsem si samozřejmě schoval. Jen v tom pokračovat,“ prohlásil 19letý forvard, který má za sebou těžké časy.

Jakub Šiler ukazuje puk s nímž v utkání v Českých Budějovicích vstřelil svůj první extraligový gól.Zdroj: hcplzen.cz

K hokeji se totiž Šiler vrátil po dlouhé pauze zaviněné přetrvávajícími problémy se zraněným kolenem.

Podstoupil několik operací a před sezonou znovu naskočil do plzeňské juniorky. Dařilo se mu, sbíral body, skóroval (16 zápasů, 17 bodů, 10 gólů + 7 asistencí), což neuniklo pozornosti a trenér Petr Kořínek si dalšího z řady odchovanců vytáhl do áčka Škodovky.

Urostlý Šiler se odvděčuje solidní prací ve čtvrtém útoku. Bruslí, bojuje, chodí do soubojů a teď vše korunoval i premiérovým gólem. Jenže k zisku bodů nevedl.

„Vítězství je vždy nejdůležitější, proti Motoru ten gól nestačil, bohužel. Snad vyhrajeme v příštím zápase,“ přál si Jakub Šiler.

Nebude to snadné, protože Plzeň se zítra utká doma od 17.30 v derby s Karlovými Vary. Ani jeden z týmů není v bůhvíjaké pozici, a dá se tak čekat urputná hokejová bitva. Jde o první srážku rivalů ze západu Čech v sezoně, protože zářijový vzájemný zápas byl přeložen na 17. února 2024 a odehraje se pod širým nebem v německém Klingenthalu.

Pro Plzeň bude důležité zvednout kázeň. V oslabeních totiž Škodovka ztratila předtím zápas v Třinci, častými tresty si koledovala proti Litvínovu a zbytečné fauly srážely Indiány i v Českých Budějovicích. Na trestnou lavici usedli hned sedmkrát, zatímco soupeř pykal jen dvakrát.

„Byl to takový upracovaný zápas, my jsme bohužel udělali hodně faulů, což nás sesadilo z koně. Jim se podařilo vstřelit nějaké branky a poté už jsme se do toho zpátky těžko dostávali. Musíme se z toho ponaučit,“ podotkl Jakub Šiler.

Reprezentační pozvánky

V příštím týdnu přeruší extraligu první reprezentační přestávka. Z Plzně byli do českého výběru pro Karjala Cup nominováni brankář Dominik Pavlát a obránce Petr Zámorský. Slovenský dres obléknou gólman Samuel Hlavaj a z útočníků Adrián Holešinský.

Jeden gól nestačil. Škoda vyšla ze souboje na jihu naprázdno

Další program

17. kolo, pátek 3. 11. v 17.30

Škoda Plzeň – Karlovy Vary

18. kolo, neděle 5. 11. v 16.00

Sparta Praha – Škoda Plzeň

Reprezentační přestávka.

19. kolo, pátek 17. 11. v 16.30

Škoda Plzeň – Pardubice

20. kolo, neděle 19. 11 v 16.00

Kladno – Škoda Plzeň