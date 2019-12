Mladík sedmačtyřicetiletému veteránovi zblokoval hůl a následně slavného soupeře atakoval.

Sráželi se i v dalším průběhu zápasu, který domácí Škodovka před vyprodanou Logspeed CZ Arénou vyhrála 3:1.

„Samozřejmě jsme vnímali, když byl Jágr na ledě. Nicméně jsme to museli potlačit, jinak by to bylo proti nám. Já si na něj dával pozor hlavně při buly. On tam chodí trošku napřed. Ale to byl nejspíš jediný moment, kdy jsem se na něj fakt zaměřil,“ uvedl bez stop emocí Kantner.

Vytáhlý forvard nastoupil znovu v elitním útoku Indiánů po boku Tomáše Mertla a Milana Gulaše.

Svůj čas na ledě využil parádně.

V oslabení rozjel akci vedoucí nakonec k vítěznému gólu a v závěru pak trefou do opuštěné kladenské klece pečetil výhru Indiánů.

V úvodu sezony jste se propadl sestavou až do čtvrtého útoku. Teď jste zpátky ve formě i v první lajně. Co se změnilo?

Myslím, že jsem zlepšil svou hlavu. V tom jsem udělal velký pokrok. Vím, že bez práce to nejde. Každý musí udělat něco navíc a to ho dovede zpátky do formy. Člověk má pak čisté svědomí, že pro to udělal maximum. Nemusí přemýšlet nad ostatními věcmi. To je podle mě ten recept.

V první třetině s Kladnem jste ještě převahu nezúročili. Stejně jako předtím doma při porážce s Olomoucí. Bleskla vám v hlavě vzpomínka na nepovedený duel?

Po úvodní třetině jsme si zápas s Olomoucí připomínali. Proti Hanákům jsme také odehráli výbornou první dvacetiminutovku, jenže pak jsme se zbláznili. To naštěstí proti Kladnu nepřišlo. Hráli jsme pořád hokej, který nás zdobí. Dali jsme dva góly a následně jsme si to pohlídali jako ve Vítkovicích, i když to byl větší nervák.

Druhý plzeňský gól padl dokonce v oslabení po vaší akci. Jak se vše seběhlo?

David Stach v útočném pásmu špatně přihrál a já získal puk. Nejdřív z toho vznikla situace dva na jednoho, ale já jsem z obavy, aby nebyl Vojta Budík v ofsajdu, moc nejel. Vzápětí tam ale z druhé vlny skvěle vletěl Petr Kodýtek a nádherně přihrál Vojtovi před odkrytou bránu.

Výhru Škodovky jste pak potřetí v sezoně završil gólem do opuštěné brány soupeře. Je to vaše parketa?

Asi jo, nejspíš k tomu nejde moc co dodat.

Po druhé výhře v řadě jste v extralize třetí o skóre před Libercem. Úspěšnou šňůru si můžete protáhnout v pátek na ledě posledních Pardubic. Nehrozí ale podcenění soupeře?

To ne. Dobře víme, že v extralize teď může každý porazit každého. Týmy se zvedají, mohou překvapit – a my se na utkání musíme znovu dobře připravit. Nejde hledět na to, že jsou poslední. Když chceme další tři body, tak si je musíme vybojovat.

Názor trenéra

Kouč Ladislav Čihák o Matyáši Kantnerovi:

Začátek sezony měl nijaký. Byl na hraně sestavy, téměř na vyřazení. Ale nezaneřádil si tím hlavu a pracoval dál. Nepanikařil, pracoval na sobě, přidával si navíc. A jen tím se hráči dlouhodobě dokáží dostat na nějakou výkonnost. Výkony ve čtvrté lajně si řekl o o posun nahoru. Přes třetí se dostal do první. Budiž mu přáno, aby se neuspokojil a dál na sobě pracoval. Pak v první řadě zůstane.