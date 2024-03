Áčko hokejové Škody Plzeň i juniorka už play-off opustily, srdnatě si však ve vyřazovacích bojích dorostenecké extraligy vedou plzeňští Indiáni.

Čtvrtfinálová série mezi dorostenci Třince a mladými Indiány pokračuje v Plzni. | Foto: hcocelari.cz

Svěřenci trenérů Dušana Andrašovského a Michala Straky zvládli ošidné osmifinále s Přerovem a ve čtvrtfinále vzdorují vrstevníkům z Třince. Série hraná na tří vítězství je opakováním loňského finále, v němž Indiáni padli a brali mistrovské stříbro. Teď se s obhájci titulu utkávají už v bojích o semifinále.

Radost plzeňských dorostenců.Zdroj: hcplzen.cz

Úvodní duel čtvrtfinále v Třinci hostům z Plzně ještě nevyšel a prohráli 3:5. Gólem Fehéra sice smazali vedení Ocelářů, po trefách Slováčka v trestném střílení a Slačíka pak dvakrát vedli, v 53. minutě 3:2, jenže soupeř v závěru třemi góly zvrátil utkání na svou stranu.

Další den, další zápas, ale zcela opačný průběh. Druhé utkání otevřel dvěma góly třinecký Rybnikár, jenže tentokrát to byli hosté, kteří předvedli parádní obrat vyšperkovaný čtyřmi brankami. Dvakrát skóroval Benák, po zásahu přidali Kamas a Maxa. Rybnikár ještě zkompletoval hattrick, jenže Škodovka náskok 4:3 už uhájila. Čtvrtfinále tak bude pokračovat za stavu 1:1 dvěma zápasy v Plzni, a to v pátek od 17 hodin a v sobotu od 13 hodin. „Třinci máme z loňska co vracet. I u nás doma to bude vyrovnané, ale věřím, že uspějeme,“ prohlásil trenér Dušan Andrašovský.

Čtvrtfinále play-off

1. zápas: Třinec - Škoda Plzeň 5:3 (1:0, 1:2, 3:1), branky a nahrávky: 3. Řehák (Hladoník, Hrček), 40. Hrček (Hladoník, Řehák), 58. Holub, 60. Weiss (Řípa, Holub), 60. Holub – 31. Fehér (Bělík, Klatovský), 34. Slováček (TS), 53. Slačík (Úbl, Benák).

2. zápas: Třinec - Škoda Plzeň 3:4 (2:0, 0:2, 1:2), branky a nahrávky: 9. Rybnikár (Švančara, Weiss), 16. Rybnikár (Švančara, Weiss), 57. Rybnikár (Holub) – 21. Benák (Úbl, Kamas), 38. Kamas (Benák, Úbl), 46. Benák (Úbl, Fodor), 52. Maxa (Fehér).

Sestava Plzně: Houdek – M. Mašek, Kamas, Boskovic, Reisnecker, Kocek, M. Černý – Slačík, Ad. Benák, Úbl – Fodor, Maxa, Tománek – Klatovský, Bělík, Fehér – Slováček, Křepel.

Stav série: 1:1

Další program:

3. zápas, pátek: Škoda Plzeň - Třinec (začátek v 17.00)

4. zápas, sobota: Škoda Plzeň - Třinec (13.00)

Případně dál:

5. zápas, pondělí: Třinec - Škoda Plzeň