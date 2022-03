Vstup do čtvrtfinále extraligového play-off juniorům hokejové Škody Plzeň nevyšel, když padli doma s Pardubicemi 2:5. Do druhého zápasu znovu doma však mladí Indiáni vletěli jako uragán a drtivý nástup proměnili ve vítězství 3:2. Stav série hrané na tři výhry je tak srovnaný 1:1.

Svěřenci trenéra Petra Vojana poučení úvodní porážkou začali druhé utkání náporem a během 11 minut se utrhli do třígólového náskoku. Skórovali Adam Ženíšek, Jan Slanina a Marek Kopic. Dynamo sáhlo ke změně brankáře a Pavol Štetka v početní výhodě snížil. Stejný hráč pak ve 47. minutě dostal Pardubice na kontakt, ale plzeňští mladíci už těsné vítězství uhájili.

„V úvodu jsme dali tři góly a dominovali jsme. Následně jsme v oslabení pustili soupeře do hry. Dali gól a my vypadli z role. Pak to byl velký boj. Hosté po naší chybě ještě snížili, ale závěr jsme uhráli a počítá se bod, takže chci kluky pochválit,“ uvedl trenér Vojan.

Série pokračuje v Pardubicích, sobotní i nedělní duel začíná ve 13.00 hodin. Případný pátý rozhodující zápas by se hrál v úterý znovu v Plzni.

