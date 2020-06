Situace se však postupně zlepšila, čehož kroměA-týmu využily mladé plzeňské naděje, které postupně odstartovaly přípravu.

„Je odlišná v některých parametrech oproti běžným zvyklostem. Zpočátku trénovali kluci v domácích podmínkách individuálně. Nyní již trénujeme pohromadě, ale samozřejmě v režimu všech bezpečnostních opatření. Postupně jsme najeli na obvyklý scénář přípravy,“ vysvětluje šéftrenér mládeže hokejové Škody Plzeň Petr Vojan.

HOKEJISTÉ MOHOU TRÉNOVAT I DOPOLEDNE

Plná příprava se rozběhla, v některých ohledech je ale jiná oproti předchozím sezonám.

„Zásadní rozdíl je v tom, že kluci, kromě maturantůa deváťáků, zatím nechodí do školy. Některé tréninky tak mohou probíhat i v dopoledních hodinách. Co se sportovišť týká, tak nemůžeme prakticky chodit jen do bazénu a mít regeneraci, jinak máme k dispozici všechna sportoviště, která potřebujeme. Využíváme tělocvičnu, atletický ovál, posilovnu i další prostory. Ale problém máme samozřejmě v tom, že nefunguje internát, kde jsme měli ubytované kluky, a jsou zavřeny i další ubytovací zařízení a hotely,“ pokračuje Vojan, který i popisuje, jak bude probíhat vyběr hráčů, kteří budou v nadcházející sezoně tvořit kádr dorostu a juniorů.

TRENÉŘI BUDOU MÍT Z ČEHO VYBÍRAT

„Po přípravě na suchu bude následovat čtyřtýdenní blok, kde chceme mít k dispozici všechny hráče. Pojmeme to i jako takový try out. Proběhne totiž první zužování kádrů dorostu i juniorky. Týmy budou dopoledne trénovat ve dvou skupinácha odpoledne budou hrát tréninkový zápas. Duely i tréninky budeme společněs manažerem mládeže Jaroslavem Špačkem bedlivě pozorovat a následně i ve spolupráci s trenéry vybereme hráče do další fáze přípravy,“ prozrazuje šéftrenér plzeňské mládeže, který zároveň povede v novém ročníku nadále i juniorský tým.

Vzhledem k pandemii koronaviru se odkládá plánované zeštíhlení mládežnických soutěží.

„Taková je situace, o rok se to prakticky posunulo. Navíc k tomu letos a příští rok přibude i již avizované zužování v juniorce, bude to proto celorepublikově hra o černého Petra. Respektive o šest míst v dorostu a šest v juniorce. Ale vnímám to tak, že bez zúžení nevede cesta k lepším soutěžím, lepším zápasům a lepšímu vývoji hráčů,“ říká Vojan, jenž dodává, že nejvíce se to negativně dotklo juniorského B týmu.

„Rezerva juniorky nemohla dohrát skvěle rozehranou soutěž a z finálové čtyřky se nemohla pokusit postoupit do extraligy. Uvidíme, jak budou týmy vypadat letos, ale na novou sezonu se moc těšíme,“ přiznává s úsměvem Petr Vojan.