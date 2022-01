Čisté konto uhájil brankář Jansa a góly sázeli: Reisner s Benákem po dvou, k tomu Makovec, Hořejší a Mazanec.

„Utkání nám vyšlo, ale přes jednoznačný výsledek to byla další dobrá prověrka. Přece jen v nadstavbě jsou zápasy daleko kvalitnější než předtím v základní části. Kluci tak vidí, že bez práce a nasazení se úspěch nedostaví,“ říká někdejší útočník a jedna z ikon plzeňského týmu z přelomu tisíciletí.

Jestliže v osmnácti zápasech základní části vyšli Kořínkovi svěřenci naprázdno jen dvakrát, v nadstavbě ztratili z osmi utkání tři, ale nyní už zase pevně sedí na vítězné vlně. V tabulce skupiny A jsou jen o čtyři body za vedoucí Mladou Boleslaví.

„Daří se juniorce i dorostu. Ale ještě víc těší, když vidíte, jak kluci hokejově rostou a že to, co je učíme, má dopad,“ svěřuje se Kořínek. „Nechce to ale polevit. Vrcholy sezony, jak všichni doufáme, jsou teprve před námi,“ říká borec, který coby hráč slavil v plzeňském dresu zisk federálního stříbra (1991/92) a českého bronzu (1999/00).

Za léta, co trénuje mládež, vedl řadu hráčů, kteří se nyní prosazují v extralize dospělých, případně zahraničních ligách včetně NHL, jako třeba Dominik Kubalík. „To je pro trenéra mládeže asi největší odměna. Třeba Davida Jiříčka, další velký talent, jsem trénoval od šesté třídy až do dorostu. Vedl jsem i Jakuba Poura, Sebastiána Maláta a další. To, že se kluci prosazují, ale není jen moje zásluha. Je to odraz fungujícího systému výchovy i toho, že ti nejlepší mladí dostávají prostor v áčku chlapů,“ zdůrazňuje Kořínek s tím, že jde o příznivou zpětnou vazbu. „Povědomí, že se v Plzni dělá s mládeží dobře, plus šance prosadit se do prvního týmu k nám přitahují i talenty z jiných regionů,“ podotýká pětapadesátiletý kouč.

Ačkoliv úspěšné tažení svých svěřenců extraligou přičítá hlavně píli a pracovitosti celého kolektivu a nechce nikoho vyzdvihovat, jednu výjimku si neodpustí. „Za zmínku stojí Adam Benák, čtrnáctiletý klučina, deváťák, který v týmu hraje velkou roli,“ říká Kořínek.

Přes svůj nízký věk je Adam, syn bývalého extraligového obránce a nyní rovněž mládežnického trenéra Václava Benáka, nejproduktivnějším hráčem plzeňského dorostu. A s 53 kanadskými body za 27 gólů a 26 asistencí kraluje i produktivitě celé soutěže. Kolik bodů přidá Adam ve čtvrtečním duelu, kdy se mladí Indiáni postaví v Liberci tamním Tygříkům?

