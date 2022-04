Nadcházející víkend může mít pro mladé pušky hokejové Škody Plzeň hodně sladkou příchuť. Bitvy se Spartou v extraligovém play-off se sice stěhují do Prahy, ale mladíci ze Škodovky, junioři i dorost, mají nabito na velký třesk.

Plzeňská juniorka v semifinále přetlačila Spartu potřetí, vyhrála 3:1, stejným poměrem vede i sérii a v domácím prostředí získaný mečbol může v sobotu proměnit. Pátý zápas začíná v Praze ve 14.00 hodin (případný šestý duel by se v Plzni hrál v pondělí 11. dubna).

„Musíme do toho jít stejně jako ve čtvrtém zápase. Vyvarovat se chyb, z nichž nám soupeř předtím ujížděl do přečíslení a znovu si to pohlídat vzadu,“ řekl na klubovém facebooku obránce Václav Kremláček.

„Sparta to už bude mít těžké. Musela by udělat tři zápasy v řadě, bude pod tlakem a toho bychom měli využít,“ prohlásil devatenáctiletý bek, který v sezoně pravidelně nastupoval za áčko Škodovky a teď řádí mezi juniory v play-off.

V sedmi zápasech si Kremláček připsal osm bodů za čtyři góly a čtyři asistence a je třetím nejproduktivnějším hráčem týmu. Lepší jsou jen útočníci Václav Adamec (9 utkání, 6 gólů + 8 asistencí) se Sebastianem Malátem (9 zápasů, 3 góly + 7 asistencí).

Indiánský dorost už dokonce bojuje o titul a finálovou sérii se sparťany má rovněž skvěle rozehranou.

Svěřenci trenéra Petra Kořínka vyhráli na úvod obě domácí utkání, podruhé pražského rivala rozstříleli 9:1 a jsou v půli cesty na český trůn.

Teď se mladí Škodováci představí zase dvakrát na ledě Sparty, hrát se bude v sobotu v 17.30 a v neděli v 15.30 hodin. Klíčem k zisku mistrovského poháru jsou čtyři vítězství, takže v neděli večer může být hotovo. „Do Prahy i tak jedeme s pokorou, ale také odhodlaní zabojovat,“ prohlásil trenér Petr Kořínek.

Jen potvrdil, že se snaží v týmu tlumit předčasnou euforii. A to přesto, že plzeňští mladíci zatím ve vyřazovacích bojích nepoznali hořkost porážky a naposledy si proti Spartě připsali desáté vítězství v řadě.

Parádní bilance.

„Vysokou výhru z druhého utkání u nás jsme už hodili za hlavu. Přes jednoznačný výsledek to byl znovu hodně těžký zápas. Je třeba zůstat nohama na zemi a jít do toho dál naplno,“ uvedl útočník a kapitán týmu Marek Hořejší.

„Jsme teprve v půlce cesty. Dvakrát hrajeme na Spartě a uděláme maximum, abychom sérii dotáhli k úspěšnému konci,“ doplnil jeden ze strůjců spanilé jízdy Škodovky. V deseti zápasech nasázel Hořejší šest branek a na dalších osm přihrál. Čtrnáct bodů má i Adam Benák (tři góly + 11 asistencí).