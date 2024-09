Třeba Milan Tichý na dotaz, kdo se stane mistrem v nadcházejícím ročníku nejvyšší soutěže, bez dlouhého rozmýšlení vypálí Pardubice. A Plzeň, kde se narodil a hokejové vyrostl, bude po základní části v osmičce. A může si po čase zahrát čtvrtfinále play-off.

„Škodovce bych to přál,“ usmívá se někdejší úspěšný obránce, který to dotáhl až do zámořské NHL a poté, co mu slibně se rozvíjející hráčskou dráhu přeťalo zranění zad, se v nejslavnější soutěži světa chytil jako skaut – lovec talentů. Momentálně Tichý pracuje jako šéf evropských skautů Edmonton Oilers.

A proč věří, že český titul získá zrovna pardubické Dynamo, když už v minulé sezoně hvězdami nabitý tým na zlato ve finále nedosáhl?

„Na jaře jim to nevyšlo, ale znovu hodně posílili, ať v defenzivě nebo v útoku. Třeba Sparta, která může Pardubicím konkurovat výší rozpočtu, tak výrazné hráče nezískala a obhájce titulu Třinec víceméně oslabil,“ hodnotí Tichý síly medailistů uplynulé extraligy.

A za největší osobnost, která se nově ukáže na domácí scéně, považuje kapitána týmu světových šampionů Romana Červenku, kterého ze Švýcarska přetáhly zrovna Pardubice. „To je asi největší jméno, ale i strašně důležitý hráč. V obraně Dynamu zase hodně pomůže zkušený Andrej Schustr,“ jmenuje plzeňského odchovance, který předloni opustil po deseti letech NHL a po sezoně v nejvyšší německé soutěži se vrací do extraligy.

Za adepta na pohyb u dna tabulky tipuje Tichý znovu Kladno, které si boj o přežití mezi českou elitou užilo i v minulých letech. A to přesto, že oceňuje hrajícího majitele klubu Jaromíra Jágra, že v 52 letech má ještě odvahu a chuť zasáhnout do zápasů. „Klobouk dolů před Jardou. Je majitelem, tak jestli se nominuje a nechá se hrát, tak je to asi v pořádku,“ konstatuje Tichý.

A ještě se vrací k plzeňské Škodovce, v níž v letech 2008 až 2013 působil jako blízký spolupracovník šéfa Martina Straky. V těch časech do Plzně přivedl celou řádku zajímavých hráčů počínaje zámořským triem O´Brien, Bomersback, Scofield a konče finským brankářským fantomem Tuukkou Raskem nebo americkým tvrďákem Ryanem Hollwegem.

„Tým se hodně proměnil, noví jsou trenéři, spousta hráčů, ale mohu to hodnotit jen podle toho, co se dočtu v médiích. Znám Dominika Simona, ale ty další kluky, co nově udělali jen podle statistik. Po sezoně odešli dva výborní gólmani, ale rychle je nahradili jinou dvojicí a výkony Hrenáka s Malíkem budou pro tým stěžejní. Doufám, že se Škodovka bude pohybovat někde v polovině tabulky,“ říká Milan Tichý. „Věřím tomu i proto, že Pepa Jandač má samozřejmá jako trenér své kvality, zkušenosti z nároďáku a vždy trénoval dobrá mužstva. Osobně ho neznám, ale od kluků slýchám, že je hrozně fajn člověk a dobrý trenér. Takže si myslím, že Plzni pomůže. Samozřejmě sezona je dlouhá, může se stát cokoliv a víc se ukáže až v zápasech,“ podotýká hokejový skaut, který bude na výkony zvlášť mladých plzeňských hráčů zvědavý i vzhledem ke své profesi. „Párkrát se tam půjdu podívat, ale spíš jsou teď na sledování kluci v jiných týmech,“ uzavírá.