Hokejová Škodovka po odtajěnní hráčkých posil a nového trenérského štábu zaplňuje předtím prázdné brankoviště.

Dávid Hrenák ještě v brance libereckých Bílých Tygrů. | Foto: hcbilitygri.cz

Po odtajnění čtyř hráčských posil i nového trenérského štábu hokejové Škody Plzeň v čele se zkušeným Josefem Jandačem přichází řada na brankáře. Ti Indiánům po odchodech Dominika Pavláta a ještě překvapivějším Samuela Hlavaje, jenž podepsal smlouvu v zámořské NHL, zatím zcela chyběli. Vedení plzeňského klubu nyní oznámilo, že z Liberce přetáhlo slovenského gólmana Dávida Hrenáka. Šestadvacetiletý rodák z Považské Bystrice, jenž svou kariéru nakopl v Trenčíně a poté pravidelně reprezentoval svou zemi, se Plzni zatím upsal na rok.

Do české extraligy se vytáhlý 188 cm vysoký brankář přesunul před uplynulou sezonou po sedmi letech v zámoří, kde nakoukl i do AHL. V základní části sice Hrenák odchytal za Liberec jen patnáct zápasů, ale poté v play-off zasáhl do šesti utkání s úspěšností zákroků téměř 93 procent. Po Hlavajovi tak bude Hrenák dalším slovenským reprezentantem ve službách Škodovky.

„Kvůli svižnému přestupu Samuela Hlavaje do NHL v celkem pozdní fázi přestupového období jsme museli rychle najít náhradu. Dávid k nám přichází z Liberce, se kterým jsme se nakonec dohodli. Je to mladý perspektivní gólman, který může ukázat, co v sobě má. Věřím, že bude adekvátní náhradou za Samuela," komentoval Hrenákův příchod trenér gólmanů Rudolf Pejchar.

Dalším mužem v plzeňské brance by podle neoficiálních zpráv měl být Nick Malík, vracející se z finské mise.

Škodovku vedle Pavláta s Hlavajem opustil po sezoně, v níž Indiáni skončili dvanáctí, i brankář Milan Klouček, z obránců Michal Houdek, Slovák Martin Bučko a Fin Aleksi Laakso, Odešli také útočníci Jakub Pour, Švéd Aleksi Rekonen a Petr Straka. Naopak novými tvářemi v plzeňské ofenzivě jsou zkušený Jakub Klepiš a Kanaďané Christophe Lalancette s Olivierem Archambaultem. Obranu nově vyztuží urostlý ukrajinský reprezentant Igor Merežko.

