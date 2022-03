Hokej hrál Kari Jalonen vrcholově 18 let a dotáhl to až do NHL. Zhruba dvacet roků se mu 62letý rodák z finského Oulu věnuje coby trenér. Teď se uznávaný odborník jako první zahraniční kouč chystá na práci u českého národního týmu, v němž nahradil po neúspěchu na olympiádě odvolaného Filipa Pešána. S asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem má Jalonen vytáhnout český hokej znovu do popředí světové scény.