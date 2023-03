V souboji s Motorem skóroval dvakrát Tomáš Mertl, ale ani góly rodáka z jihu Čech neodvrátily devátou porážku modrobílých v řadě. „Je znát, že máme na hokejkách velkou tíhu. A i když jsme chtěli tuhle sérii za každou cenu zlomit, tak se to nepovedlo,“ konstatoval zkušený forvard. Přesto hledí optimisticky k tomu, co přijde. K předkolu play-off, v němž se po základní části dvanáctá Škodovka srazí s pátým Libercem. Série hraná na tři vítězství začíná na severu Čech ve středu 8. března.

Sice jste se v zápase s Motorem ujali rychle vedení, jenže výhru nakonec slavil soupeř, který do předkola nepostoupil a v Plzni pro něj končila sezona.

Budějovice předtím doma zvládly klíčový zápas s posledním Kladnem, odrazily tím hrozbu baráže a u nás už mohly hrát uvolněně. My jsme sice rychle vedli, ale oni srovnali také takovým šťastným gólem. Pak přidali ještě nějaké branky, zatímco my jsme se střelecky trápili. Základní část je ale minulostí a my se nyní musíme soustředit na předkolo play-off. Začíná nová soutěž.

Vstřelil jste dva góly a zvlášť první jste dával po přečíslení už v pádu a ještě na dlouhou hůl.

Byla škoda, že jsem to nedal hned napoprvé. Ale naštěstí mě nedokázali odtlačit od brány a pak jsem puk nadvakrát dorazil do sítě. Zaplaťpánbůh za to. Před druhým gólem přišla blesková střela po buly, já si všiml, že puk jde do vzduchu a povedlo si mi ho šťastně trefit.

V závěru zápasu jste byl blízko hattricku, když jste pálil z levého kruhu. Co chybělo k jeho završení?

Možná gólman, ale spíš ještě předtím některý z bránících hráčů, do té rány vložil hůl. Škoda. Mohlo být srovnáno 4:4 a bůhví, jak by zápas dopadl. Ale jak říkám, to už je pryč a my musíme koukat dopředu.

Předkolo play-off zahájíte v Liberci. Začíná skutečně úplně jiná soutěž?

Určitě to bude jiný hokej, než teď proti Motoru. To se hrálo hodně nahoru dolů, v play-off to naopak bude urputný boj. A že se nyní vše maže jsme se přesvědčili v minulých sezonách i my. Před dvěma lety jsme skončili pátí, minulý rok šestí a stejně jsme potom v předkole vypadli. Takže jen umístění po základní části zase tolik neznamená. Roli hraje psychika. Vyjde nám první zápas a nakopne nás to. Teď ale těžko říct, jak se série s Libercem bude vyvíjet.

Liberec, podobně jako Škodovka v minulých sezonách, bojoval do posledního kola o přímý postup do čtvrtfinále. Neuspěl, musí se rvát dál, ale sérii zahájí z pozice favorita. Je to tak?

Liberec je samozřejmě favoritem, avšak jak už jsem řekl, vše nyní začíná od nuly. My se určitě budeme chtít porvat o co nejlepší výsledek a nic jim nenecháme lacino. Ať jsou favoritem nebo ne, určitě budeme chtít vyhrát. Podíváme na sestřihy vzájemných zápasů a připravíme se na ně. Uděláme vše, abychom sérii vyhráli.

Jasno. Prohrami sužovaná Škodovka se srazí s rozjetým Libercem

Program předkola play-off

Hraje se na tři vítězství

1. zápas, středa 8. března (18.00)

Liberec - Plzeň

2. zápas, čtvrtek 9. března (19.00)

Liberec - Plzeň

3. zápas, sobota 11. března (čas bude teprve určen)

Plzeň - Liberec

Případné další zápasy: 4. zápas by se hrál v Plzni v neděli 12. března, 5. zápas v Liberci v úterý 14. března.