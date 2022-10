Do Plzně přišel dánský útočník Nicolai Meyer před sezonou jako jedna z budoucích opor a klíčových postav hokejové Škodovky. Jenže 29letý útočník a první Dán v plzeňském celku v historii očekávání nenaplnil a na západě Čech skončil. V extralize zasáhl Meyer do šesti zápasů, nepřipsal si jediný bod a v posledních utkáních se ocitl mimo sestavu. Nyní se vedení klubu s hráčem dohodlo na předčasném ukončení angažmá. Zprávu oznámilo na svých webových stránkách. „Takový je hokejový život. S Nicolaiem se rozcházíme v dobrém a přejeme mu hodně štěstí do budoucna,“ uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák s tím, že nyní se v Plzni intenzivně rozhlížejí po jiném útočníkovi. „Pochopitelně chceme ofenzivu posílit. Hráčský trh je v tomto období sice omezený, ale věřím, že brzy tým vhodně doplníme,“ dodal Vlasák.