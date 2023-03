„Vzhledem k novému systému play off, jsme dlouho stáli. Mohli jsme se tak aspoň oklepat ze závěru základní části, který nám úplně nevyšel. Soupeře dobře známe, víme co od něj čekat. Přestože Domažlice vyřadily favorizovaný Sokolov, věříme, že je dokážeme porazit a zopakovat loňskou účast ve finále," říká odhodlaně třemošenský útočník Martin Davídek.

Meteor se sice potýkal v sezoně v některých zápasech s nedostatkem hráčů. Na vyřazovací boje by však měl být v co nejsilnějším složení. Proti Domažlicím by měli nastoupit bývalí extraligoví útočníci Jakub Koreis a Josef Straka.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří rezerva Klatov a Rokycany, které vyhrály základní část.

