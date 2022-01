Oproti prvnímu vzájemnému zápasu to byla tentokrát jednoznačná podívaná.Domácí Apollo nastoupilo jen v jedenácti hráčích v poli a se silným soupeřem drželo krok pouze první třetinu.Ladislav Sedláček poslal brzy Třemošnou do vedení, ale do konce první přestávky ještě našel odpověď kaznějovský David Baďouček.