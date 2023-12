V páteční dohrávce 9. kola krajské hokejové soutěže zvládli dramatický duel v Klatovech lépe hráči Třemošné. Vyrovnaný duel dvě minuty před koncem zápasu překlenul na stranu Meteoru obránce Martin Muchka, na jehož trefu ještě navázal následně střelou do prázdné branky Filip Michel, Meteor tak zvítězil 5:3.

Hokejisté Apolla (na archivním snímku ve žlutých dresech) oplatili Ostrovu předchozí porážku. | Foto: Jindřich Schovanec

Na vánoční svátky se dobře naladili i v Apollu, které si střihlo gólovou řežbu s Ostrovem. V utkání padlo nakonec patnáct branek a spokojenější mohlo být Apollo, které vyhrálo 8:7.

Klatovy - Meteor Třemošná 3:5

„Začátek zápasu, ostatně jako obvykle, nám moc nevyšel, Klatovy hrály tvrdě a důrazně. Měli jsme s tím v první třetině veliké problémy. Do druhé jsme ale vstoupili lépe a vyrovnali stav zápasu. Byli jsme pak výrazně lepším týmem. Pomohlo k tomu i to, že Klatovy hrály hodně nedisciplinovaně a měli jsme tak hodně přesilovek. Domácím se ještě povedlo ve třetí periodě vyrovnat, ale my jsme nakonec právě v závěru vstřelili vítězný gól v přesilovce. Zároveň gólman Štekr podal výborný výkon a i díky němu jsme zapas dotáhli do vítězného konce," mohl být spokojený střelec rozhodující branky Martin Muchka, jenž tak byl hlavní hvězdou zápasu.

Kromě vítězné branky vstřelil ještě jeden gól, ten však dle zápisu rozhodčí přisoudili spoluhráči třemošenského obránce.

Třetiny: 1:0, 1:2, 1:3. Branky a nahrávky: 15. Babka (Jan Brtník, Balín), 22. Kuželík z trestného střílení 54. Vizinger (Topinka, Hrach) – 27. Blumentrit (Šucha, Ženíšek), 36. Ženíšek (Blumentrit), 53. Ženíšek (Michel), 59. Muchka (Michel), 60. Michel (Muchka). Rozhodčí: Turhobr, Schmiedt, Moravec. Vyloučení: 11:10. Vyšší tresty: 2:3. Trestné minuty: 43:57. Využití přesilových her: 0:3. Góly v oslabení: 1:1. Diváci: 250.

Sestava HC Klatovy: Jiří Brtník - Hochman, Rajal, Valečka, Jan Brtník, Topinka, Babka, Grosskopf, Čuban, Kuželík, Pitel, Vizinger, Kaiser, Balín, Hrach.

Sestava HC Meteor Třemošná: Štekr - Soukup, Blumentrit, Muchka, Beer, Jánský, Šibra, Smejkal, Mainer, Michel, Vágner, Šucha, Ženíšek.

Apollo - Ostrov 8:7

„Bylo to nahoru, dolů. Začali jsme špatně, nedodržovali jsme systém, který jsme si řekli před zápasem, čímž jsme dávali soupeři šanci na branky, které proměňoval. Poslední třetinu už byla vidět únava na straně hostů, které jsme využili. Otevřeli jsme více hru směrem dopředu a minutu před koncem se nám povedlo poprvé v utkání se dostat do vedení, které jsme zároveň už udrželi," oddechl si obránce Apolla Miroslav Brand.

Třetiny: 1:3, 2:2, 5:2. Branky a nahrávky: 14. Dobrý (Salajka), 23. Šiška (Salajka), 29. Švec (Straka, Prachař), 43. Jankovský, 51. Šiška (Švec, Straka), 55. Dobrý (Hanzlíček, Štrunc), 59. Baďouček (Štrunc, Valečka), 59. Švec (Šiška) – 7. Hofmann (Sus), 15. Večeřa (Sus), 17. Salva (Kukačka, Kursa), 24. Sus (Habr), 27. Bubeliny, 53. Sus, 58. Habr.

Sestava Apolla: O. Pekár — M. Brand, D. Jankovský, D. Baďouček, D. Prachař, M. Štrunc, L. Tyll — P. Dobrý, D. Šiška, R. Komanec, M. Hanzlíček, V. Salajka, K. Valečka, M. Markov, M. Straka, J. Švec, J. Helus.

Tabulka krajské hokejové ligy.Zdroj: Deník/Dominik Rejthar

