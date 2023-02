Meteor prohrál s Klatovy, čímž ukončil Apollu sezonu

Třemošná se nenaladila dobře na následující vyřazovací boje. Hokejisté Meteoru prohráli s rezervou Klatov 4:5, Přesto si ale zajistili druhé místo, které znamená automatický postup do semifinále. Pro Apollo naopak už na začátku února sezona skončila. Právě Klatovy se po vítězství vyhouply na klíčovou šestou pozici, která jako poslední znamená vstupenku do předkola play off. Apollo k postupu potřebovalo v sobotu večer porazit Nejdek, s nímž však nakonec prohrálo vysoko 3:7.

Třemošnou (v modrém) se může připravovat na semifinále. Domažlice (v bílém) čeká naopak předkolo. | Foto: Zdeněk Kintr