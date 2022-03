Meteor vstoupil do druhého zápasu na jedničku, když se hned v první minutě prosadil Martin Davídek. Postupně Třemošná odskočila až na čtyřbrankový rozdíl a hladce si tak došla pro postup.



„Všichni jsme věděli, že minulý zápas jsme vyhráli jen o jeden gól a nic tak nebylo rozhodnuté dopředu. Museli jsme se o postup porvat. Vletěli jsme do zápasua už po třiceti vteřinách jsme šli do vedení, které jsme si udrželi až do konce. Soupeře jsme vyjma trestného střílení celý zápas takřka k ničemu nepustili,“ těšilo útočníka Třemošné Martina Davídka.

Ve finále se Třemošná střetne s HK Rokycany. „Čeká nás nejtěžší soupeř. Je jen ale na nás, jak se na to připravíme. Letos mámes Rokycany bilanci 1:1 na zápasy. Věřím, že půjde o vyrovnanou sérii, kterou rozhodnou maličkosti,“ předpovídá Davídek.

Třemošná – Nejdek 4:1

Třetiny: 1:0, 3:0, 0:1. Branky a nahrávky: 1. Davídek (Michel, Smejkal), 26. Soukup (Pouska), 27. Levora (Beran, Šucha), 38. Mainer (Smejkal, Polívka) – 46. Gombár.

Třemošná: Štekr – Slavík, Smejkal, Šibra, Sedlák, Soukup, Blumentrit – Levora, Beran, Šucha, Koreis, Davídek, Pouska, Polívka, Michel, Mainer.

2. semifinálová série: Rokycany – Klatovy B 13:4, postupují Rokycany.

První finálový zápas se odehraje na ledě Rokycan v neděli od 14 hodin.

