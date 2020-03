Mužský A-tým Meteoru Třemošné se v letošním ročníku Krajské ligy Karlovarského a Plzeňského kraje prokousal do vyřazovací částí, kde však jeho cesta brzy skončila.

Nad síly klubu z blízkosti západočeské metropole byl po základní části první Nejdek, který dvakrát porazil jednoznačně Třemošnou.

„Sezona dopadla dle očekávání. Věděli jsme, jak máme silný tým. Očekávali jsme postup do play-off, což se podařilo, ale potom jsme hned vypadli s prvním týmem. To nás nepřekvapilo,“ říká smířlivě manažer Třemošné Miroslav Dušek mladší.

PŘÍŠTÍ SEZONU MÁ METEOR VYŠŠÍ AMBICE

„Trochu jsme se ke konci sezony zlepšili, když jsme posílili, ale přesto jsme na Nejdek neměli,“ pokračuje funkcionář Meteoru, který by rád viděl A-tým v příští sezoně na vyšších příčkách.

„Jednáme s novými hráči, kteří by měli přinést vyšší herní kvalitu. Postupové ambice rozhodně nemáme, ale chtěli bychom bojovat v krajském přeboru o čelo tabulky,“ prozrazuje Dušek.

Mužstvo Třemošné se vzhledem k dobré mládeži o budoucnost bát nemusí.

„Kluci, kteří u nás zůstanou celou dobu a projdou všemi mládežnickými kategoriemi, se snažíme zapojit do A-týmu. Není to ale jednoduché, protože liga juniorů má nižší kvalitu než krajská liga mužů, která jde postupem let výkonnostně nahoru,“ vysvětluje manažer Třemošné, jehož těší, kolik odchovanců se stalo v posledních letech součástí prvního celku.

„Během posledních dvou let se zapojilo do A-týmu šest našich odchovanců z juniorky. Nějakou dobu trvalo, než si zvykli na soutěž, ale pokud chtějí, mají na to se prosadit,“ prozrazuje Miroslav Dušek mladší.

ZÁKLADEM JE MLÁDEŽ

Na západě Čech je třemošenský Meteor vyhlášen dobrou prací s mládeží, z které těží i plzeňští Indiáni.

„Našim cílem je vychovávat mladé hráče, kteří pokud prokazují kvalitu, mají šanci se v dorostu, nebo pokud je jejich vývoj pomalejší, tak v juniorech, dostat do Plzně.

Tady si později mohou zahrát juniorskou extraligu a prosadit se případně v dospělém hokeji,“ vysvětluje filozofii Meteoru člen vedení místního celku.

„Nejvíce se zaměřujeme na výchovu hráčů do deváté třídy. Jsem rád, že naše práce má i výsledky. V poslední době se mladí kluci uplatňují v Plzni. Tři naši odchovanci se dostali navíc i do reprezentačního výběru U16, kde pravidelně nastupují,“ těší Miroslava Duška mladšího.

SPOLUPRÁCE S PLZNÍ JE VÝHODNÁ PRO OBĚ STRANY

Třemošná úspěšně spolupracuje více než osm let s extraligovou Plzní.

„V extralize dorostu působíme my i Plzeň. Je na tom vidět, že dokážeme společně vytvořit dva týmy, které jsou schopné hrát nejvyšší soutěž. Samozřejmě Indiáni hrají o nejvyšší příčky a my o záchranu, ale i tak je vidět, že zde umíme vychovat dobré hráče,“ může být spokojený třemošenský funkcionář.

„Hráči, kteří nedostávajív plzeňském dorostu tolik prostoru, jdou k nám. Hrajeme navíc stejnou soutěž, takže naráží na stejné soupeře. Mají zde podobné podmínky a pro jejich rozvoj je lepší, pokud u nás nastupují v první, druhé lajně a jsou vytížení,“ vysvětluje Miroslav Dušek přínos vzájemné spolupráce pro mladé hráče, kteří tak mají možnost odehrát v zápasech více minut.

„V letošní sezoně to bylo tak, že u nás hráli především mladší hráči, kteří jsou prvním rokem v dorostu. Zatímco v Plzni byli zkušenější kluci, kteří přejdou v létě o kategorii výše. U nás se proto ti mladší obouchají a příští rok budou moci hrát v Plzni o nejvyšší příčky,“ prozrazuje Dušek detaily vzájemné kooperace mezi oběma celky.

STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT

V Třemošné se snaží navíc pracovat i na vylepšení tréninkových podmínek, a to i pro nejmenší děti.

„Chceme zlepšit u mladších kategorií tréninky mimo led. Tam máme rezervy a je třeba, aby se ti mladší více rozvíjeli po všech stránkách. Pro třetí až šestou třídu jsme zavedli pravidelné gymnastické tréninky, na což chceme navázat i u zbylých kategorií. Pro starší ročníky chceme získat kondičního trenéra, aby měli hráči tréninky pestřejší,“ pokračuje třemošenský manažer, jenž si pochvaluje spolupráci s hokejovou Škodou Plzeň.

„Každým rokem se spolupráce stále zlepšuje. Myslím si, že je dobře nastavená a od doby, co se podepsala smlouva mezi oběma kluby, se vše vyvíjí k lepšímu,“ dodává Miroslav Dušek mladší.