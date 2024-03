První utkání finálové série krajské hokejové ligy dopadlo lépe pro Nejdek, který v domácím prostředí porazil Třemošnou 5:3. O výsledku zápasu rozhodla třetí část, v níž vstřelil tým z Karlovarska tři branky a rozhodl o svém vítězství.

Třemošná (na archivním snímku v modrém) prohrála v prvním zápase s Nejdkem a je krok od vyřazení. | Foto: Český hokej/Jan Beneš

„Začátek zápasu nám celkem vyšel podle představ. Bohužel pak i díky individuálním chybám jsme soupeře pustili do zápasu a během minuty srovnal z 2:0 na 2:2. Pak už pro nás bylo těžké se dostat zpátky do hry. Mrzí nás hodně mrzet neproměněné přesilovky, kterých bylo hodně," litoval třemošenský obránce Martin Muchka.

Pokud chce Třemošná ještě vrátit sérii zpět do Nejdku, bude muset v pátek uspět na domácím ledě. Utkání začíná v 18 hodin. „Budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom vyhráli. Chceme to vrátit k nim, abychom ještě měli možnost zabojovat o krajský titul," přeje si třemošenský bek.

Jsme připravení, plni očekávání, hlásí trenér Andrašovský

Nejdek - Třemošný 5:3

Třetiny: 0:1, 2:1, 3:1. Branky a nahrávky: 31. Klíma (Jakubal), 32. Fečo (Florian, Vondráček), 44. Jakubal (Záhora, Kubát), 52. Jakubal (Záhora, Klíma), 60. Troška (Funk) – 4. Muchka (Reitspies, Princl), 23. Michel (Beer, Muchka), 56. Reitspies (Muchka).

Sestava Třemošné: J. Štekr — T. Blumentrit, M. Muchka, J. Houfek, M. Jánský — J. Vavřička, F. Michel, V. Reitspies, J. Koreis, L. Sedláček, M. Princl, A. Ženíšek, D. Beer, J. Šibra.

