Hokejisté Třemošné nevstoupili ideálně do čtvrtfinále play off krajské ligy. Z Domažlic odjel oslabený tým s porážkou 4:6 a před sobotní domácí odvetou jsou tak v horší výchozí pozici.

HC Meteor Třemošná (na archivním snímku v modrém) bude bojovat o účast ve finále krajské ligy. | Foto: Zdeněk Kintr

Na Chodsku zpočátku tahal Meteor za delší konec provazu, když po první třetině vedl o jednu branku. Následně ale Domažlice zabraly a čtyřmi brankami přetočili duel na svoji stranu. Třemošná prohrávala ve třetí periodě v jeden moment už o čtyři branky, ale Koreis s Davídkem dali svému týmu větší šance do odvety.

„V Domažlicích jsme se museli obejít bez několika opor, nepomohla nám ani měsíční pauza. Naopak soupeř hrál organizovaně. Bylo vidět, že po čtvrtfinále jsou hladoví po úspěchu a šli si pro to zejména ve druhé třetině, kde se zápas rozhodl," hodnotil duel třemošenský forvard Martin Davídek.

Ten bude chtít se svými spoluhráči v sobotu od 18.30 v odvetě porazit Domažlice a prodrat se tak do znovu do finále. „Máme soupeři co vracet. Budeme dělat všechno proto, abychom na konci byli my ten postupující tým," dodal Davídek.

Ve druhé semifinálové sérii Rokycany uspěly na ledě rezervy Klatov 3:2. V domácím prostředí by tak měl být favoritem na postup rokycanský tým.

Domažlice - Třemošná 6:4

Třetiny: 1:2, 4:0, 1:2. Branky a nahrávky: 4. Kohel (Šeba, Říha), 22. Kohel (Říha), 23. Mirovský (Kobes), 26. Kohel (Říha), 37. Toupal (Faschingbauer, Kubík), 54. Kohel – 10. Albrecht (Sieger, Reitspies), 16. Albrecht, 56. Koreis, 57. Davídek (Reitspies).

Sestava Domažlic: J. Květoň — J. Šperl, M. Kubík, J. Kulhánek, D. Kohel, D. Kobes, J. Starý — Š. Říha, D. Hruška, V. Holomoj, J. Toupal, Š. Červený, J. Baxa, L. Šíma, R. Šeba, D. Mirovský, J. Faschingbauer

Sestava Třemošné: F. Smejkal — D. Smejkal, M. Muchka, T. Soukup, T. Blumentrit — Š. Albrecht, J. Šibra, J. Sieger, J. Beran, J. Koreis, O. Monhart, M. Davídek, V. Reitspies.

Odvetná utkání: sobota 17.00: Rokycany - Klatovy B, sobota 18.30: Třemošná - Klatovy.

