Po prvním zápase čtvrtfinále play-off v krajské lize Plzeňského a Karlovarského kraje mohou být spokojení hokejisté Třemošné, kteří porazili Sokolov 8:2 a v domácím prostředí jim stačí výhra nebo remíza k jistotě postupu. Zabrat naopak musí po porážce Apollo, to potřebuje v sobotu porazit Rokycany, aby si vynutilo aspoň následné prodloužení.

Play off začalo. Dostane se znovu Třemošná na samotný vrchol jako před rokem? | Foto: Zdeněk Kintr

Sokolov - Třemošná 2:8

„Důležité bylo utkání nepodcenit, což se myslím povedlo. Na začátku jsme dali dva rychlé góly, což nás docela uklidnilo a hrálo se nám rozhodně lépe. Brzy bylo rozhodnuto. Přesto ke konci utkání se za rozhodnutého stavu objevilo pár zákeřnějších zákroků, které ale naštěstí skončily bez zranění. Teď už jen vítězství potvrdit v domácím prostředí," přeje si třemošenský hráč Marek Vágner.

Třetiny: 0:3, 0:3, 2:2. Branky a nahrávky Třemošné: 54. Račanský (Valta, Rozsypal), 58. Říha (Brytkov) – 5. Michel (Vavřička, Mainer), 14. Muchka (Mainer), 19. Ženíšek (Princl, Reitspies), 32. Princl (Ženíšek, Muchka), 38. Reitspies (Ženíšek, Beer), 40. Michel (Vavřička, Mainer), 50. Reitspies (Princl, Štekr), 55. Soukup (Ženíšek, Muchka).

Sestava Třemošné: J. Štekr — T. Soukup, M. Muchka, D. Beer, J. Šibra, D. Smejkal, M. Jánský — P. Mainer, F. Michel, V. Reitspies, M. Vágner, M. Princl, J. Šucha, A. Ženíšek, J. Vavřička.

Apollo - Rokycany 2:6

„Do zápasu jsme šli s jasně určenou taktikou, kterou se nám celkem dařilo první třetinu dodržovat a a plynulo z toho i vedení 1:0. Bohužel hned na začátku druhé třetiny Rokycany vyrovnaly. Následně v půlce třetiny přišlo z mého pohledu sporné vyloučení našeho kapitána na pět minut plus do konce utkání, které silně ovlivnilo zápas. Během pěti minutového oslabení jsme dostali tři branky a už bylo po utkání. Rokycany si už do konce zápasu hlídaly pohodlný náskok a přidaly ještě další dvě branky, nám se podařilo na konci už jen korigovat výsledek," řekl obránce Apolla Miroslav Brand.

Třetiny: 1:0, 0:4, 1:2. Branky a nahrávky: 19. Švec (Baďouček), 60. Dobrý (Salajka) – 21. Nový (Geltner), 30. Geltner (Martinec, Peleška), 31. Hrubý (Půst, Matoušek), 34. Sklenička (Matoušek, Benedikt), 45. Matoušek (Hrubý, Benedikt), 51. Nový (Geltner, Švík).

Sestava Apolla: K. Holub — P. Linhart, M. Brand, D. Jankovský, D. Baďouček — V. Salajka, M. Hajšman, V. Samek, D. Šiška, R. Komanec, M. Hanzlíček, M. Markov, M. Straka, P. Dobrý, J. Švec, F. Králíček.

2. zápasy čtvrtfinále play-off: sobota 16.15: Třemošná - Sokolov B, 17.00: Rokycany - Apollo.

