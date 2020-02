V Plzni tvořil údernou dvojici s Martinem Strakou a výrazně se podepsal pod zisk zatím jediného titulu hokejové Škodovky.

Teď 45letý borec a trojnásobný mistr světa pátým rokem skládá v roli sportovního manažera kádr plzeňského týmu. A sleduje, jak král běžící sezony Milan Gulaš útočí na jeho klubový rekord 68 kanadských bodů (30 gólů, 38 asistencí) ze sezony 2010/11.

„Guli mě přeskočí,“ reaguje na Gulašův dosavadní zápis 67 bodů (32 gólů, 35 asistencí) klidně Vlasák.

Jak hodnotíte pozici Škodovky devět respektive deset zápasů před koncem základní části?

Jsme třetí a rádi bychom umístění ve čtyřce udrželi, protože to dává výhodu začínat play-off doma. Hned po pauze nás čeká důležité utkání s Karlovými Vary. Jsou sedmí, rozdíl mezi námi je dvanáct bodů a buď bude devět nebo patnáct. Pokud utkání zvládneme, budeme cíli zase blíž.

Straší vás tři porážky v řadě, které Plzeň před přestávkou utrpěla?

Každé mužstvo si v průběhu sezony projde nějakou slabší chvílí, nás to zasáhlo asi nyní, ale věřím, že pauza nám prospěje.

Poslední lednový den skončilo v extralize přestupové období. V Plzni se ale žádná výrazná posila neobjevila.

Nějací hráči se nabízeli, ale takhle to běží celou sezonu. S Martinem Strakou (generálním manažerem) i s trenéry si vždycky sedneme a řekneme si, jestli je nabídka adekvátní tomu, čím by nám ten který hráč mohl pomoct, a nic zase tak zajímavého se pro nás neobjevilo. Pochopitelně je důležitá i finanční stránka. Nechci brečet, ale my nejsme klub jako Sparta, Brno, Třinec, Liberec, kteří si mohou přivést do týmu, koho chtějí.

Škodovka však už do sezony vstoupila s užším kádrem než předtím. Museli jste víc šetřit?

Ne. Klubový rozpočet je stejný jako předtím a já tvrdím, že vzhledem k ekonomické situaci hrajeme už pár let nadstandard. Ať chceme nebo ne, tak úspěch je spojen s penězi. Neříkám, že se dá koupit, to ne. Ale pokud finance máte, jste k němu blíž. A my jsme byli i v daných podmínkách úspěšní (Plzeň v minulých čtyřech sezonách získala třikrát bronz), tím se zvyšují nároky hráčů a vy si potřebujete zvlášť ty klíčové udržet.

Vinou dlouhodobého zranění gólmana Jaroslava Pavelky chytá celou základní část výhradně Dominik Frodl, což není asi běžné. Ani na brankářském postu jste nezvažovali posílení?

Před sezonou jsem byl přesvědčený, že ve Frodlíkovi s Jardou Pavelkou máme nejlepší brankářskou dvojici v extralize. Bohužel Jarda si vybral smůlu řádnou měrou. Stále je však šance, že by se v závěru základní části do brány ještě dostal. Na Frodlíka tak vyšla obrovská porce zápasů, ale zvládá to skvěle. Je to pracovitý kluk, stále se zlepšuje a jsme rádi, že si angažmá v Plzni ještě o rok prodloužil. Bylo těžké ho udržet.

Není riskantní absolvovat soutěž jen s jedním, byť výborným brankářem?

Nějaká jména se na trhu sice objevovala, ale šlo většinou o starší gólmany třeba z italské ligy. Takže jsme raději na post dvojky vytáhli z juniorky Koláře. Teď se naskytla možnost získat z prvoligových Litoměřic mladého Tomáše Krále a na soupisku jsme dopsali ještě další brankáře z první ligy.

Poté, co kádr Sparty rozšířil brankář Neuvirth, se spekulovalo, že by mohl být volný Machovský nebo Sedláček. Ani to pro vás nebyla možnost?

Sparta se však rozhodla podržet všechny tři brankáře, protože není jasné, jak na tom Neuvirth po zdravotní stránce bude.

Překvapila také výměna obránce Michala Moravčíka do Litvínova za Adama Jánošíka. Co vás k ní vedlo?

Bylo to těžké rozhodnutí, které jde za mnou a Martinem Strakou. Mora je pro extraligu sice nadstandardní bek, ale chce jít do zahraničí, a tak jsme k výměně přikročili. Adam Jánošík je rovněž kvalitní obránce, který výkonnostně půjde ještě nahoru. A vzali jsme ho i s ohledem na to, že bychom ho chtěli udržet do další sezony. Teprve čas ukáže, jestli jsme udělali dobře nebo ne.

Ekonomické důvody v té výměně nehrály roli?

Ne, to vůbec. Prostě jsme se takhle rozhodli. Já nemám problém přiznat, že to třeba byla chyba, ale nechme tomu čas do konce sezony.

Minulý týden se vyrojila zvěst, že Plzeň by měl opustit centr Tomáš Mertl a jít do Švýcarska. Šlo jen o fámu?

Rozhodně. Takoví blázni zase nejsme (smích).

Jak složité bylo udržet v týmu lídra Milana Gulaše, o něhož je v zahraničí enormní zájem?

Ještě před Vánoci dostal Milan zajímavou nabídku z Ruska. I pro klub by z toho bylo dost peněz, ale tým bez Guliho si nedovedu představit.

Naštěstí se mu tam moc nechtělo a my jsme se zase snažili smlouvu pro Guliho na další dva roky ještě vylepšit. Jsme rádi, že zůstává.

Zbrojily celky z čela extraligy, ještě víc ty ze dna tabulky a na trhu se objevovala i zajímavá jména, jako třeba útočník Lukáš Kašpar.

Dole vznikla vzhledem k přímému sestupu panika a pár hráčů to odneslo. Jenže když si vezmete zrovna Kašparův plat, a já vím v jakých číslech se v Litvínově pohyboval, tak jsme o tom ani neuvažovali.

Možná předběhnu, ale máte v tuhle chvíli představu o složení mužstva pro příští sezonu?

V momentě, kdy skončí přestupové období, tak začínám dělat na kádru pro další sezonu. Něco je podepsané, ale víc je toho rozjednaného.

Figurují ve vašich plánech nějaká atraktivní jména?

Myslím, že ano. V hledáčku máme jednoho mladého gólmana, ale přemýšlíme i o zahraničních hráčích. Jednání se však teprve rozbíhají.

Dál se diskutuje o uzavření extraligy. Plzeň jako klub dala najevo, že je proti. Zastáváte stejný názor, ačkoliv jste jako hráč zažil se Slavií pád do první ligy?

My jsme tehdy nespadli přímo, ale z baráže, přesto si myslím, že extraliga by měla zůstat otevřená. Neříkám, že se musí padat přímo, ale boj o udržení dává soutěži náboj. I ten poslední se rve o každý bod a v zápasech je to znát. A to říkám přesto, že vím, jak těžké je sehnat na extraligu peníze. Sportovní stránka by měla převažovat. Zvlášť v naší zemi.

Doléhá na vás s blížícím se play-off atak adrenalinu, nebo tohle jako manažer už neprožíváte?

Stále to se mnou cvičí. Cílem je play-off a přitom hrát hokej, který by přinášel výsledky a líbil se lidem. Což se daří. I s daným rozpočtem a kádrem jsme výš, než bychom měli reálně být. Za což jsem rád a sleduji tabulku, počítám a zhruba vím, kolik bodů bude pro přímý postup ještě nutné získat. A až to bude splněné, tak si oddechnu.

Kolik bodů musí Plzeň ještě přidat, aby měla místo v šestce jisté?

Pět šest bodů. Jak jsem však už řekl, pokud zvládneme derby s Vary, bude přímý postup na dosah.