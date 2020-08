Zkušený forvard (v uplynulé extralize 48 zápasů, 16 gólů a 24 asistencí) předchozí část přípravy absolvoval tradičně individuálně doma v Českých Budějovicích, ale nyní už parťák a dvorní centr týmového lídra Milana Gulaše zařezává zase pod dohledem trenérů v čele s Ladislavem Čihákem.

Těšil jste se na led, na spoluhráče?

Přestávka byla dlouhá, takže mně to už chybělo. Zvlášť kabina. Atmosféra v ní je vždycky super, asi každý hokejista má tohle rád.

Co říkáte na obměnu, kterou tým přes léto prošel?

Něco se změnilo, ale nešlo o nic razantního. Přišli dva tři noví kluci, jádro zůstalo, takže věřím, že to bude zase dobré.

Předtím v Českých Budějovicích jste trénoval společně s Milanem Gulašem?

S Milanem jsme chodili společně na led, tam jsme se dvakrát v týdnu pravidelně potkávali. On měl pak vlastního kondičního trenéra, já také, takže další dny jsem se připravoval sám.

Nebyla to nuda?

Ani ne. Vím, že je to potřeba, takže se každý rok snažím připravovat poctivě.

Čas do nástupu na led se po zrušení play-off protáhl. Jak jste s ním naložil?

Hned po předčasném konci sezony jsem si dal volno, ale celkem brzy jsem se zase vrátil k tréninku. Nejdřív jsem cvičil jen s vlastní vahou, ale záhy jsem se do toho opřel naplno. Držel jsem se podobného programu jako kluci v Plzni. Bez pauz, jen víkendy jsem měl volné.

Jak jste se coby otec tří dětí zhostil v časech karantény role učitele?

V tomhle musím pochválit manželku, protože o výuku dětí se starala hlavně ona. Já jsem si s nimi občas něco zopakoval, třeba matematiku, v té jsem býval dobrej (úsměv), ale do větších akcí jsem se nepouštěl.

Zpátky k hokeji. Jaká pro vás byla minulá, nedokončená sezona?

Úvod nebyl špatný a i pak to celkem šlo. Možná první sezonu, kterou jsme v Plzni odehráli s Milanem Gulašem, se nám vedlo o malinko víc. Ale je to pryč a snažím se nachystat co nejlíp na další sezonu. V té bych chtěl navázat na produktivní výkony z předešlých let. Tak to chce asi každý hráč, všichni chtějí být co nejvíc úspěšní.

Strhává excelující Milan Gulaš na ledě pozornost více na sebe?

Samozřejmě, ale mně to nevadí. Každý už asi ví, jakou mám povahu (úsměv). Ať má raději pozornost Milan.

Do extraligy se po letech vrátil českobudějovický Motor, v němž jste hokejově vyrostl. Sledujete jihočeský tým?

Sleduji a jsem rád, že je zpátky v extralize, protože jsem Budějovičák. Je to dobře pro město i pro fanoušky. Klub si postup do extraligy rozhodně zasloužil. A že se výš dostali bez odehrání play-off, na to se historie ptát nebude.

Přemýšlíte o tom, že byste se třeba v budoucnu do Motoru vrátil?

V Plzni jsem samozřejmě moc spokojený, chci si všechno splnit tady. Co bude ale potom, nikdo neví. Uvidíme, jak to bude podle nabídky a poptávky (smích).