Tři sta, pět set zápasů v hokejové extralize? Pěkná čísla. Ale sedm set startů v nejvyšší soutěži, to už je něco. V utkání s Pardubicemi úctyhodnou metu završil plzeňský útočník Tomáš Mertl.

„Co tohle číslo pro mě znamená? Jen, že to hodně rychle letí. Vím, že dva roky zpátky jsem měl v Plzni šestistovku. Navíc po utkání Pardubicemi, v němž jsme padli v prodloužení, ani nebyl důvod k oslavě. Samozřejmě mám velkou radost, že takhle můžu pořád hrát,“ prohlásil 35letý Jihočech, který na extraligové scéně kroutí šestnáctou sezonu a kromě Škodovky a rodných Českých Budějovic hrál ještě za Hradec Králové.

Před začátkem soutěže vám do sedmistého startu chybělo 42 zápasů. Sledoval jste, jak se meta blíží?

Já na statistiky moc nekoukám. To Lucka Mužíků, klubová mluvčí, mi to případně připomene. Tak to bylo se šestistovkou i teď se sedmistým utkáním.

Vybavíte si ještě váš premiérový zápas v nejvyšší soutěži?

Docela jo. Bylo to ještě v dresu Českých Budějovic doma proti Liberci.

Od kdy hokejista začne brát, že už má něco za sebou?

Asi od té pětistovky nahoru vnímáte, že je to nějak významné. Každopádně mám radost, že pořád můžu hrát a chtěl bych ještě něco přidat. Vážím si každého dalšího zápasu.

Víte, že 700. utkání jako první v extralize odehrál v roce 2000 plzeňský obránce Ivan Vlček?

Ne, ale máte pravdu. Vždyť jeho dres visí pod střechou haly. Klobouk dolů.

Máte nějakou vysněnou metu, na níž byste rád dosáhl? Třeba tisícovku?

Uvidíme, kam to dotáhnu. Dokud to půjde, chci určitě hrát. Ale musím být na ledě týmu platný. To je rozhodující víc než nějaké číslo.

Byl jste blízko, abyste si jubilejní zápas ozdobil gólem na 3:3. Ten byl připsán Lukáši Kaňákovi, ačkoliv se zdálo, že jste jeho střelu ještě tečoval.

Cítil jsem, že mi puk trefil hokejku. Ale v zápise to nezměnili a je jedno, kdo gól dá. Hlavně, že branka platila (úsměv).

V souboji s Pardubicemi jste po dvou třetinách vedli 2:0. Co se stalo v té třetí, v níž soupeř skóre otočil a vy jste pak až v závěru horko těžko dosáhli alespoň na bod.

No… Těžko říci. Hned v úvodu třetí třetiny jsme dostali rychlý gól, což nás trochu nahlodalo. Zatáhli jsme se a Pardubice to nakoplo. Měli jsme si to lépe pohlídat, hrát více odvážně. Hrozně nás to mrzí, ale ztratili jsme dobře rozehraný zápas.

I tím, že jste se místo do soupeřovy klece zasáhli snad čtyřikrát tyčku brankové konstrukce?

Těch tyček jsme zvlášť ve druhé třetině měli hodně. Ke gólu chyběl jen kousek, centimetry, jenže to k hokeji patří. I když třetí branka by nám v zápase hodně pomohla. Škoda. Štve nás to, tři body byly blízko.

Bude těžké se po smolné porážce naladit na nedělní utkání na ledě vedoucího Třince?

Něco si k zápasu s Pardubicemi ještě řekneme a pak už to musíme hodit za hlavu. Začneme se chystat na Třinec, kde budeme chtít zase urvat nějaké body.

Tomáš Mertl

V extralize: 700 zápasů

V základní části: 614 utkání,

v play-off: 74, o umístění: 12

– 335 bodů (156 gólů + 179 asistencí), v sezoně: 42 zápasů, 30 b. (10 gólů + 20 asistencí)

Zápasové mety

1. (24. 2. 2004): České Budějovice – Liberec

100. (18. 11. 2007): České Budějovice – Sparta

200. (13. 9. 2009): České Budějovice – Kladno

300. (18. 9. 2011): Litvínov – České Budějovice

400. (5. 3. 2013): Vítkovice – České Budějovice

500. (25. 1. 2015): Sparta – Hradec Králové

600. (1. 11. 2019): Plzeň – Hradec Králové

700. (27. 1. 2022): Plzeň – Pardubice